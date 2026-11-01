مسؤول عسكري يمني: استعدنا مواقع عدة في تعز وكبدنا الحوثيين خسائر كبيرة

قال نائب رئيس التوجيه المعنوي بمحور تعز العسكري العميد عبدالباسط البحر، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن القوات اليمنية تخوض معارك وصفها بالشرسة على أكثر من جبهة، في إطار المواجهات المستمرة مع الفصائل اليمنية في محافظة تعز.

وأضاف أن القوات اليمنية تمكنت من استعادة عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها الفصائل اليمنية، مشيرًا إلى تكبيدها خسائر كبيرة خلال المعارك.

وأوضح المسؤول العسكري أن سلاح الجو يقدم إسنادًا قويًا للقوات اليمنية في مواجهة الفصائل اليمنية ، لافتًا إلى أن الضربات الجوية أسهمت في قطع خطوط إمداد الميليشيا وتعزيز قدرة القوات على مواصلة العمليات العسكرية.

وأشار إلى أن الفصائل اليمنية تسببت في مقتل مئات النساء والأطفال في محافظة تعز، متهمًا إياها بمنع دخول المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والوقود إلى المحافظة، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان في ظل استمرار المواجهات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية.

وتشهد محافظة تعز تصعيدًا عسكريًا على عدة جبهات، بالتزامن مع اشتباكات متواصلة وغارات جوية تستهدف مواقع وتحركات الفصائل اليمنية، وسط استمرار الأزمة الإنسانية التي تعاني منها المحافظة.