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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ارتفاع المصابين بالاختناق إلى 10 حالات في حريق برج سكني بطلخا

حريق ببرج
حريق ببرج
همت الحسينى

ارتفع عدد المصابين في حريق باسانسير ومخزن   ببرج سكني مكون من 12 طابقًا بمنطقة تقسيم المعلمين، الى  10 أشخاص حيث أصيبوا بحالات اختناق.
وأسفر الحادث عن إصابة كل من:
نادية السيد لاشين محمد، 59 عاما.
آية أسامة عوض حامد، 24 عاما  ومحمد عبد الرحيم حامد النادي، 27 عاما وسونيا حسن رمضان، 56 عاما .
عمار محمود عبد الحق، 20 عاما .

أصيب زاهر محمد السباعي، 56 عاما .
عزة الشربيني أحمد، 45 عاما ونوال عادل صلاح، 35 عاما وهناء إبراهيم مصطفى 70 عاما ومحمود علي عبد الحليم، 45 عاما .
وتم نقل 3 حالات إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم إسعاف 7 حالات أخرى في موقع الحادث دون الحاجة إلى نقلهم للمستشفى.

الدقهليه طلخا محافظة برج

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