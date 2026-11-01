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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يكرم 10 من أبناء المحافظة الفائزين في مسابقات عالمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
همت الحسينى

كرّم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بديوان عام المحافظة، 10 من أبناء الدقهلية الفائزين بمراكز متقدمة في مسابقات عالمية من بينهم ثلاثة من ذوي الهمم، تقديرًا لتفوقهم وإنجازاتهم المشرفة التي رفعت اسم مصر ومحافظة الدقهلية عاليًا في المحافل الدولية، بحضور الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم.

وشمل التكريم: الطالبة راوي رمضان أحمد: بالصف الثالث الإعدادي المهني، فصول التربية الفكرية الملحقة بمدرسة ميت القرشي بميت غمر، الحاصلة على المركز الأول عالميًا (إعاقة ذهنية).الطالب ياسين أحمد نشأت: الحاصل على المركز الأول عالميًا في الأولمبياد الدولية للذكاء الاصطناعي التابعة لسنغافورة.

كما فازت الطالبة سجى محمد أبو العينين: الحاصلة على المركز الأول عالميًا في بطولة Robot Challenge، التي أقيمت بالصين.

والطالبة لوجين فرج عبد المنعم: الحاصلة على المركز الأول عالميًا في بطولة Robot Challenge، التي أقيمت بالصين.

كما فازت الطالبة جنى محمد عبد الفتاح: الحاصلة على المركز الثاني عالميًا في رياضة الكاراتيه (كاتا فردي)، في البطولة التي أقيمت ببولندا.

و الطالبة هنا هاني طنيب: الحاصلة على المركز الثالث عالميًا في بطولة الكاراتيه التي أقيمت ببولندا.

كما فازت  الطالبة جنات محمد عبد الله: الحاصلة على المركز الثالث عالميًا في مسابقة الرياضيات الدولية التي أقيمت بالهند و الطالبة آسينات رضا السيد: من مدرسة التربية الفكرية بالسنبلاوين، الحاصلة على المركز الثالث عالميًا في بطولة الكاراتيه التقليدي (داون)

كما فاز الطالب أحمد ممتاز فوزي: من فصول التربية الفكرية الملحقة بمدرسة ميت القرشي بميت غمر، الحاصل على المركز الثالث عالميًا في بطولة الكاراتيه التقليدي (داون)كما فاز  الطالب أسامة أحمد البياع: الحاصل على المركز الرابع عالميًا في بطولة Robot Challenge التي أقيمت بالصين.

وأجرى محافظ الدقهلية حوارًا أبويًا مع المكرمين، أعرب خلاله عن سعادته البالغة بما حققوه من إنجازات مشرفة، وقدم خالص التهنئة لهم ولأسرهم، مشيدًا بإرادتهم وعزيمتهم وإصرارهم على التفوق، ومؤكدًا أن ما حققوه يمثل نموذجًا مشرفًا لأبناء المحافظة، ويعكس ثمرة الاجتهاد والمثابرة والدعم الأسري والتربوي.

وطالب المحافظ أبناءه المكرمين بمواصلة مسيرة التميز والتفوق، والعمل دائمًا على رفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الدولية، وأن يظل علم مصر مرفوعًا بإنجازاتهم المشرفة.

وشدد  “ مرزوق” على أهمية مواصلة العمل والاجتهاد للحفاظ على ما حققوه من نجاحات، ومؤكدًا أنه سيواصل، بشكل شخصي، دعم ورعاية النماذج المضيئة والمتميزة من أبناء الدقهلية في مختلف المجالات، إيمانًا بقدراتهم وحقهم في الحصول على الفرصة الكاملة لإبراز مواهبهم وتحقيق طموحاتهم.

الدقهلية محافظة محافظ كاراتيه

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