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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات عائلية.. ضبط المتهمين بإتلاف كاميرا مراقبة زوجة شقيقهم بالدقهلية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو وصور تم تداولهم بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أشقاء زوجها لقيامهم بإحداث تلفيات بكاميرات المراقبة الخاصة بمنزلها والزعم بتهديدها بإلحاق الأذى بها وأنجالها بإستخدام سلاح أبيض بالدقهلية.
 


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 /سبتمبر الماضى تبلغ لمركز شرطة المنصورة بالدقهلية من القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من (3 من أشقاء زوجها) لقيامهم بالتعدى عليها ونجلها بالسب وإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بمنزلهما ، لخلافات بينهم حول الإقامة بمسكن العائلة.


 

أمكن ضبط المشكو فى حقهم (مقيمين بدائرة المركز) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، ونفوا قيامهم بتهديد الشاكية بإستخدام "سلاح أبيض" ، وأضافوا بسابقة تقدمهم ببلاغ ضد الشاكية لقيامها بقطع التيار الكهربائى والمياه عن شقة أحدهم، وبسؤال الشاكية عللت إدعائها الكاذب للإهتمام بشكواها.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وبعرض الطرفين على النيابة العامة أبديا رغبتهما فى التصالح.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى كاميرات المراقبة المنصورة الدقهلية

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