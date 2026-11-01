القبض على المتهمين بسرقة سيارة وبع نقل بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من سرقة سيارته "ربع نقل" بالغربية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 10/ أكتوبر المنقضى تبلغ لمركز شرطة زفتى من (عامل - مقيم بدائرة المركز) بتضرره من شقيقه لقيامه بسرقة سيارته "ربع نقل" حال توقفها بدائرة المركز.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 8/ أكتوبر المنقضى ، وتم بإرشاده ضبط السيارة "المستولى عليها" لدى عميله سيئ النية (سائق "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية)، "أمكن ضبطه".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









