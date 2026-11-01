مـ.ـصـ.ـرع محامٍ في تصـادم دراجة بخارية وتروسيكل بالدقهلية

لقي محامي مصرعه، اثر وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وتروسيكل علي طريق منية النصر -النزل بمحافظة الدقهلية،

تلقت مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم ومصرع شخص يعمل محامي.

انتقل ضباط المباحث، لمكان الحادث وبالفحص تبين مصرع شخص يدعي أحمدرمزي محمد محمد علي، مقيم الهرم، متأثرا بإصابات التي لحقت به، حيث أصيب بكسور مضاعفة مفتوحة في الساق وكسور بالضلوع، نتيجة تصادم بين دراجه نارية قيادته وتروسيكل اثناء توجه الي عمله.

تم نقل الجثة إلى مستشفي منية النصر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة