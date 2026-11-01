إصابة شخص إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز تسبب في انهيار منزل بالدقهلية

أصيب شخص، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل مكون من طابق واحد بقرية الصفا التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، ما أسفر عن انهيار المنزل.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز وأصابة شخص وانهيار منزل



وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بـ4 سيارات، والتعامل مع المصاب ويدعى نعيم عبد المجيد عبد العال محمد، 65 عاما ، والذي أصيب بجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصاب إلى مستشفى تمي الأمديد لتلقي العلاج اللازم، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.