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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الهلال الأحمر يمد أهالي غزة بأكثر من 1,897 طنًا من السلال الغذائية

التضامن الاجتماعى
التضامن الاجتماعى
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

دفع الهلال الأحمر المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم،  أكثر من 1,897 طنًا من الدقيق والسلال الغذائية، في إطار حملة «سنابل العطاء من زاد العزة»، مواصلًا جهوده الإنسانية في لمواجهة أزمة الخبز وتعطيل المخابز داخل القطاع.

كما أطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» 306، محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى قطاع غزة، في إطار جهوده المستمرة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

تضمنت القافلة 306 من «زاد العزة» ما يتجاوز 3,802  طنًا من المساعدات الإنسانية المتنوعة، تضمنت: دقيق وسلال غذائية، مستلزمات إغاثية وطبية، وأدوية علاجية، فضلًا عن المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز و المستشفيات والمنشآت الحيوية في القطاع.

واستعدادًا لفصل الشتاء، يواصل الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية،  والتي تضمنت  أكثر من 820 خيمة،  وما يتجاوز 1,896 بطانية.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، التي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.

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