قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفوضى تجتاح شوارع سويسرا في الهالوين.. حرائق واشتباكات مع الشرطة (فيديو)
حبس متهمة بالاعتداء طليقها في طنطا أسبوعين مع الشغل
أسرار سوهاج.. أماكن لا يعرف حكايتها الكثيرون.. يرقد ملوك الفراعنة وتختبئ حكايات 5 آلاف عام بـ"أم الجعاب"
احتجاجات شبابية واسعة تجتاح 34 مدينة ألمانية.. ونهب متاجر في فرانكفورت
الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر
«لن أعود إلا بجثمانه».. خمسة أيام من البحث عن شقيق ابتلعه سيل وادي وتير بنويبع
6.3 مليار دولار.. ترامب يلوح بمناقشة كوريا الشمالية بشأن أكبر سرقة للعملات المشفرة
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بخطة زمنية ومؤشرات أداء لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026
طريقة إستخراج كارنيه التأمين الصحي لطلاب المدارس في مصر
المتحف المصري الكبير يعلن أسعار التذاكر الجديدة.. التطبيق اعتبارًا من اليوم
الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
9 قروش.. تراجع سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الرائد أحمد البريري يضرب أوكار الكيف.. سقوط نور أخطر تاجر حشيش بالجبيرات

الرائد أحمد البريري رئيس مباحث مركز طهطا
الرائد أحمد البريري رئيس مباحث مركز طهطا
محمد شراط

وجهت مباحث مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج ضربة أمنية جديدة لتجار المواد المخدرة، بعدما تمكنت من ضبط أحد المتهمين بالاتجار في مخدر الحشيش بقرية الجبيرات، وبحوزته كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالي.

تفاصيل ضبط المتهم

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات وتحريات إلى الرائد أحمد البريري، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا، كشفت عن نشاط المدعو «نور. أ. ص»، 34 عامًا، والمقيم بقرية الجبيرات، في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وعلى الفور، جرى فحص المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل أن تتحرك قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد البريري، وبمشاركة النقيب علاء عمران، معاون مباحث المركز، حيث نجحت في ضبط المتهم والعثور بحوزته على كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي.

وتم اقتياد المتهم والتحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

البريري مباحث الداخلية الأجهزة الأمنية مركز شرطة طهطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

ترشيحاتنا

الهاني سليمان

الهاني سليمان يكشف أسباب فشل انتقاله إلى الأهلي

الاتحاد المصري للدراجات

من سفح الأهرامات إلى الحرم المكي.. 30 دراجًا في رحلة دولية استثنائية تنطلق 6 نوفمبر

بطولة العالم للسباحة بالزعانف

انطلاق منافسات اليوم الأول من بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة بشرم الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد