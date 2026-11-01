الرائد أحمد البريري يضرب أوكار الكيف.. سقوط نور أخطر تاجر حشيش بالجبيرات

وجهت مباحث مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج ضربة أمنية جديدة لتجار المواد المخدرة، بعدما تمكنت من ضبط أحد المتهمين بالاتجار في مخدر الحشيش بقرية الجبيرات، وبحوزته كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالي.

تفاصيل ضبط المتهم

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات وتحريات إلى الرائد أحمد البريري، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا، كشفت عن نشاط المدعو «نور. أ. ص»، 34 عامًا، والمقيم بقرية الجبيرات، في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

وعلى الفور، جرى فحص المعلومات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قبل أن تتحرك قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد البريري، وبمشاركة النقيب علاء عمران، معاون مباحث المركز، حيث نجحت في ضبط المتهم والعثور بحوزته على كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي.

وتم اقتياد المتهم والتحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.