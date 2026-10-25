مصرع شاب بقرص الموت في طهطا بسوهاج.. ووالدته وزوجته تكشفان التفاصيل

لقي شخص في العقد الثالث من العمر، مصرعه، اليوم، عقب وصوله إلى مستشفى طهطا العام بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، مصابًا بحالة تسمم؛ إثر تناوله قرصًا لحفظ الغلال داخل منزله بدائرة قسم طهطا، فيما أفادت أسرته بأنه كان يمر بحالة نفسية سيئة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بوصول شاب إلى مستشفى طهطا العام، في حالة صحية حرجة، بعدما تعرض لحالة تسمم يُشتبه في ارتباطها بتناول قرص لحفظ الغلال، إلا أنه فارق الحياة عقب وصوله إلى المستشفى، متأثرًا بحالته الصحية.

وتلقت الجهات المعنية إخطارًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث، فيما كشفت أقوال أفراد أسرته عن تفاصيل الساعات التي سبقت وفاته.

وبسؤال والدة المتوفي، وهي في العقد السادس من العمر، وزوجته، في العقد الثاني، أفادتا بأنه أثناء وجوده داخل المنزل، تناول قرصًا لحفظ الغلال؛ ما أدى إلى إصابته بحالة تسمم أودت بحياته.

وأضافت الأم والزوجة، في أقوالهما، أن المتوفي كان يمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة التي سبقت الواقعة، مرجحتين ارتباط ما حدث بظروفه النفسية، دون أن تتهما أي شخص بالتسبب في وفاته.

وتم التعامل مع الواقعة وفق الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على ملابسات الوفاة، وتحديد أسبابها من خلال الإجراءات الطبية والقانونية المختصة.

وتواصل الجهات المعنية فحص تفاصيل الواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.