قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.. أحدث الأسعار
15 ألف جنيه في سنتين.. تفاصيل قرار الحكومة بشأن الحد الأدنى لمرتبات المدرسين
حكومة الشرق الليبية تدعو مجلس النواب لدعم المفاوضات مع مصر بشأن الحدود البحرية والبرية
الحسين عموتة: حققنا هدفنا بالتأهل لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية
خلاف على أولوية المرور.. القبض على قائد توك توك حطم زجاج سيارة موظف بالأميرية
أحدهم اختفى 3 أيام.. وفاة شخصين وإصابة 3 من أبناء بني سويف والفيوم
أمين عام الأمم المتحدة: المتحف المصري الكبير منارة تُجسد تراث مصر الثري.. وزيارته تجربة ممتعة
بعد صعوده اليوم الأحد.. اعرف متوسط سعر الدولار في مصر
سعر بي إم دبليو الفئة الأولى موديل 2026 في السعودية
«مش هضيّع تاريخي».. عفاف شعيب تكشف أسباب قلة مشاركتها فى الأعمال الفنية وموقفها من العودة في رمضان 2027 | خاص
خلاف غير مسبوق بين رئيس أركان جيش الاحتلال ونتنياهو بشأن إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شاب بقرص الموت في طهطا بسوهاج.. ووالدته وزوجته تكشفان التفاصيل

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

لقي شخص في العقد الثالث من العمر، مصرعه، اليوم، عقب وصوله إلى مستشفى طهطا العام بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج، مصابًا بحالة تسمم؛ إثر تناوله قرصًا لحفظ الغلال داخل منزله بدائرة قسم طهطا، فيما أفادت أسرته بأنه كان يمر بحالة نفسية سيئة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بوصول شاب إلى مستشفى طهطا العام، في حالة صحية حرجة، بعدما تعرض لحالة تسمم يُشتبه في ارتباطها بتناول قرص لحفظ الغلال، إلا أنه فارق الحياة عقب وصوله إلى المستشفى، متأثرًا بحالته الصحية.

وتلقت الجهات المعنية إخطارًا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث، فيما كشفت أقوال أفراد أسرته عن تفاصيل الساعات التي سبقت وفاته.

وبسؤال والدة المتوفي، وهي في العقد السادس من العمر، وزوجته، في العقد الثاني، أفادتا بأنه أثناء وجوده داخل المنزل، تناول قرصًا لحفظ الغلال؛ ما أدى إلى إصابته بحالة تسمم أودت بحياته.

وأضافت الأم والزوجة، في أقوالهما، أن المتوفي كان يمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة التي سبقت الواقعة، مرجحتين ارتباط ما حدث بظروفه النفسية، دون أن تتهما أي شخص بالتسبب في وفاته.

وتم التعامل مع الواقعة وفق الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على ملابسات الوفاة، وتحديد أسبابها من خلال الإجراءات الطبية والقانونية المختصة.

وتواصل الجهات المعنية فحص تفاصيل الواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج قرص الموت حفظ الغلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

سعر الدولار

سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

حالة الطقس اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026.. أمطار رعدية وشبورة كثيفة

منخفض جوي ومفاجآت في الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الأيام المقبلة؟

الذهب والدولار

بعد تراجعه لأدنى مستوى.. الدولار يدفع أسعار الذهب إلى الصعود في مصر

ترشيحاتنا

الاجهاض

كيف تحافظي على جنينك بعد التعرض للإجهاض؟.. نصائح مهمة خلال الحمل

فيروس شاموندا

بعد تسجيل أول إصابة بشرية في فرنسا.. ما هو فيروس شاموندا وكيف ينتقل؟

التهاب الكبد الوبائي ب

دواء جديد لعلاج التهاب الكبد الوبائي «ب» يساعد على الشفاء.. تفاصيل

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

فيديو

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد