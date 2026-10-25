أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.. أحدث الأسعار

يضم السوق المصري للسيارات الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية الشكل الخارجي والتصميم، أو من ناحية التقنيات الفنية، إلى جانب تنوع الأسعار.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.

سوزوكي اسبريسو

سوزوكي اسبريسو

تعتمد سوزوكي اسبريسو على محرك سعة 1000CC، يضخ قوة إجمالية قدرها 67 حصانا و90 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وبسعر يبلغ 705,000 جنيه.

هيونداي أكسنت RB

هيونداي أكسنت RB

حصلت السيارة هيونداي أكسنت RB على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، متصل بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة إجمالية بلغت 125 حصانا و156 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتبدأ السيارة بسعر رسمي من 729,900 جنيه، وصولاً إلى 895,000 جنيه.

رينو تاليانت

رينو تاليانت

تأتي السيارة رينو تاليانت بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT، مقترن بمحرك 1000 سي سي تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 100 حصان، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى تقنية الجر الامامي للعجلات، ويتراوح سعر السيارة بين 755,000 و 815,000 جنيه.

سوزوكي التو

سوزوكي التو

تأتي السيارة سوزوكي ألتو بمحرك 1000 سي سي، قادر على إنتاج 66 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 89 نيوتن متر، وناقل سرعات يدوي مانيوال، وبتقنية الدفع الأمامي للعجلات، ويبلغ سعر السيارة نحو 535 ألف جنيه.

بروتون ساجا

بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 95 حصانًا، و120 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 4 غيارات أوتوماتيك، وتقدم السيارة بسعر 685,000 جنيه.