أبو الليف: متفائل بأغنية «سحر الشرق» من فيلم «موسكو كايرو».. وأتمنى دخول عالم التمثيل| خاص

أعرب المطرب نادر أبو الليف عن سعادته بأغنيته الجديدة «سحر الشرق»، التي يقدمها ضمن فيلم «موسكو كايرو»، مؤكدًا أنه متفائل بها منذ تسجيلها، ويتمنى أن تحقق صدى واسعًا لدى الجمهور.

وقال نادر أبو الليف، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إنه شعر بالسعادة تجاه الأغنية منذ أن انتهى من تسجيلها، موضحًا أن الاتفاق عليها جاء بعدما تواصل معه المؤلف سيد علي وعرض عليه تقديم أغنية للفيلم.

وأضاف أنه استفسر في البداية عن تفاصيل العمل، بما في ذلك مخرج الفيلم والجهة المنتجة، قبل أن يعقد جلسة مع المخرج خالد مهران والمنتجين، بحضور عدد من المشاركين في الفيلم، من بينهم منذر رياحنة وأحمد عزمي ومحمد نور.

وأشار أبو الليف إلى أن الاتفاق تضمن استخدام الأغنية في الدعاية للفيلم، وهو ما شجعه على خوض التجربة، خاصة أنه استقبل ردود فعل قوية على الأغنية.

نادر أبو الليف يكشف عن أغنيته المنتظرة

وكشف نادر أبو الليف عن استعداده لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "كباية شاي" ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وعلى جانب آخر، تحدث أبو الليف عن رغبته في دخول مجال التمثيل، مؤكدًا أنه لا يمانع خوض التجربة إذا عُرض عليه دور مناسب لطبيعته الفنية، ويتيح له تقديم شخصية تليق بخبرته وتاريخه.

وقال: «لو جالي ورق حلو وموضوع يمشي مع تركيبتي ومع اللي أنا بأديه، ليه لأ أنا حابب أدخل التمثيل أنا إتعرض عليا حاجات كتير بس مش مناسبة ومش شبهي ».