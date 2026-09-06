قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل الشتاء.. استشاري مناعة تكشف أهم اللقاحات لحماية الأطفال من نزلات البرد والأمراض التنفسية
برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية نظيفة في الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا | 5 غيابات مؤكدة لريال مدريد قبل صدامه مع إنتر ميلان
من المزرعة للمستهلك.. تراجع كبير في أسعار الفراخ والبيض
الدوري الإنجليزي| التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين أرسنال وتشيلسي
البرلمان العربي يدين مخططات تهجير الفلسطينيين
مقتل 3 أشخاص في هجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة على النبطية جنوب لبنان
الجزائر تودع الطفل أيوب.. تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بعد انتشاله من بئر
الكويت .. حبس 3 نواب بتهمة الإساءة للذات الأميرية وللقضاء
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة رطب نهارا والعظمى بالقاهرة 37
كوشنر وويتكوف يضغطان لإنهاء حرب أوكرانيا قبل الشتاء
بينهما طفلة.. صحة غزة: شهيدان و6 مصابين في غارة إسرائيلية على قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هينفر من التعليم.. نادر أبوالليف يكشف تفاصيل رسوب نجله بالصف الثاني الابتدائي

نادر ابو الليف
نادر ابو الليف
تقى الجيزاوي

كشف الفنان نادر أبو الليف عن تفاصيل أزمة مفاجئة واجهها نجله في المدرسة، بعدما فوجئ برسوبه في الصف الثاني الابتدائي بسبب نسبة الغياب، معربًا عن استيائه من طريقة التعامل مع طفل في هذه المرحلة العمرية.

وقال أبو الليف في تصريح خاص لموقع «صدى البلد» إن نجله كان لديه دور ثانى في مادة الحساب، وتم إلزامه بالذهاب إلى المدرسة يوميًا خلال فترة الصيف لتعويض فترة غياب استمرت لنحو شهر وشهرين، وهو ما التزم به بالفعل، قبل أن يفاجأ برسوبه في العام الدراسي كاملًا بسبب نسبة الغياب.

وانتقد أبو الليف هذا الأسلوب في التعامل مع الأطفال، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على الطفل وتجعله ينفر من التعليم. 

نادر أبو الليف يتحدث عن أزمة ميراثه

في سياق آخر، كشف نادر أبو الليف عن أزمة تتعلق بميراث والديه، موضحًا أن هناك شقة مملوكة لوالده ووالدته وله فيها حقوق مثبتة بإعلام الوراثة، إلا أن شقيقه يستولي عليها ويرفض بيعها وتقسيم حقوق باقي الورثة.

وأوضح أن شقيقه يبرر موقفه بإقامة زوجته الليبية وأولاده داخل الشقة، بينما يطالب باقي الورثة، ببيعها وتقسيم الحقوق المستحقة لكل منهم. 

نادر أبو الليف يشارك فى جولة غنائية 

كان نادر أبو الليف قد شارك جولة اوروبية وقدم خلالها عددًا من الحفلات في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وهولندا، وسط تفاعل جماهيري كبير.

وشهدت الجولة إقبالًا لافتًا من الجاليات العربية ومحبي أبو الليف، حيث قدم خلالها باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا على مدار مشواره الفني، إلى جانب عدد من المفاجآت التي نالت استحسان الجمهور.

نادر أبو الليف اعمال نادر أبو الليف حفلات نادر أبو الليف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء : رواتب تصل لـ 25 ألف جنيه لمهندسين حديثي التخرج

موعد الإجازة الرسمية

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في 2026.. هل تنتقل إلى الخميس؟

علا شوشة

«تشتغلي رقاصة؟».. مشادة بين نقيبة صيادلة الجيزة وعلا شوشة.. فيديو

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

احذر هذه الأخطاء مع عداد الكهرباء أبو كارت.. قد تصل إلى محضر سرقة وغرامة

دواجن بيضاء وبيض

11 جنيهًا دفعة واحدة .. صعود قوي في سعر الدواجن البيضاء اليوم بالأسواق

إمام عاشور

جاهز فنيا وبدنيا.. موقف إمام عاشور من المشاركة مع الأهلي أمام المقاولون

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. الخطوات وموعد إعلان الترشيحات

فيفي عبده

10 أيام.. تطورات الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده بعد تعرضها لكسر فى القدم| خاص

ترشيحاتنا

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة عن «إجازة التعاسة»: فكرة حلوة لكنها محبطة.. وأحيانًا محتاجين نهرب من الشغل

مفيدة شيحة

مفيدة شيحة تحذر طلاب الجامعة من «الطبقية»: بلاش التجميعة العنصرية

اعتداءات إسرائيلية على جنوب لبنان

سقوط شهداء ومصابين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

بالصور

بفستان جرئ.. زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها | شاهد

زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها
زوجة ماجد المصرى تحتفل بعيد ميلادها

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية
علامات تنذرك باقتراب انقطاع الدورة الشهرية

بفستان مكشوف الكتفين وعقد ألماس .. ليلى علوي تظهر بإطلالة هادئة في «موريكس دور 2026»| شاهد

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

غدا صحى ولذيذ.. دجاج يوناني بالليمون والثوم مع أرز أبيض

دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض
دجاج يوناني بالليمون والثوم مع ارز ابيض

فيديو

تامر هجرس

الفنان تامر هجرس يكشف كواليس زواج ابنته وفلسفته في تربية بناته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد