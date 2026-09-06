هينفر من التعليم.. نادر أبوالليف يكشف تفاصيل رسوب نجله بالصف الثاني الابتدائي

كشف الفنان نادر أبو الليف عن تفاصيل أزمة مفاجئة واجهها نجله في المدرسة، بعدما فوجئ برسوبه في الصف الثاني الابتدائي بسبب نسبة الغياب، معربًا عن استيائه من طريقة التعامل مع طفل في هذه المرحلة العمرية.

وقال أبو الليف في تصريح خاص لموقع «صدى البلد» إن نجله كان لديه دور ثانى في مادة الحساب، وتم إلزامه بالذهاب إلى المدرسة يوميًا خلال فترة الصيف لتعويض فترة غياب استمرت لنحو شهر وشهرين، وهو ما التزم به بالفعل، قبل أن يفاجأ برسوبه في العام الدراسي كاملًا بسبب نسبة الغياب.

وانتقد أبو الليف هذا الأسلوب في التعامل مع الأطفال، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على الطفل وتجعله ينفر من التعليم.

نادر أبو الليف يتحدث عن أزمة ميراثه

في سياق آخر، كشف نادر أبو الليف عن أزمة تتعلق بميراث والديه، موضحًا أن هناك شقة مملوكة لوالده ووالدته وله فيها حقوق مثبتة بإعلام الوراثة، إلا أن شقيقه يستولي عليها ويرفض بيعها وتقسيم حقوق باقي الورثة.

وأوضح أن شقيقه يبرر موقفه بإقامة زوجته الليبية وأولاده داخل الشقة، بينما يطالب باقي الورثة، ببيعها وتقسيم الحقوق المستحقة لكل منهم.

نادر أبو الليف يشارك فى جولة غنائية

كان نادر أبو الليف قد شارك جولة اوروبية وقدم خلالها عددًا من الحفلات في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وهولندا، وسط تفاعل جماهيري كبير.

وشهدت الجولة إقبالًا لافتًا من الجاليات العربية ومحبي أبو الليف، حيث قدم خلالها باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا على مدار مشواره الفني، إلى جانب عدد من المفاجآت التي نالت استحسان الجمهور.