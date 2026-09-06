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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لسد احتياجات الشعب.. مطرانية حلوان والمعصرة تستقبل الطلبات خلال نهضة الأنبا برسوم العريان

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة
الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة
ميرنا رزق

أعلنت مطرانية حلوان والمعصرة وتوابعها، تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل، أسقف الإيبارشية، عن استقبال أبناء شعب الإيبارشية من خلال «لجنة الرعاية والخدمة» بدير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، وذلك بالتزامن مع نهضة شفيع الدير.

وأوضحت المطرانية أن اللجنة ستتولى متابعة احتياجات أبناء الإيبارشية والاستماع إلى الحالات الواردة، مع رفع تقارير دورية ومباشرة إلى نيافة الأنبا ميخائيل، بهدف متابعة الحالات والعمل على تقديم أفضل رعاية ممكنة.

ومن المقرر أن تستقبل اللجنة أبناء الإيبارشية أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، خلال الفترة من الإثنين 7 سبتمبر وحتى الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وذلك من الساعة الخامسة مساءً وحتى التاسعة مساءً، بمقر الأب الأسقف داخل دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان بالمعصرة.

ويتم استقبال المواطنين من خلال نخبة من الآباء الكهنة، لمتابعة احتياجاتهم ورفعها إلى الأب الأسقف، في إطار حرص الإيبارشية على توفير الرعاية والخدمة لأبنائها خلال فترة نهضة شفيع الدير.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع احتفالات دير الأنبا برسوم العريان بالمعصرة بعيد شفيعه، وفي إطار اهتمام إيبارشية حلوان والمعصرة بمتابعة احتياجات أبناء شعبها وتقديم الدعم والرعاية لهم.

مطرانية حلوان الأنبا ميخائيل الأنبا برسوم العريان الكهنة دير الأنبا برسوم العريان

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