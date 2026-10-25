خلاف على أولوية المرور.. القبض على قائد توك توك حطم زجاج سيارة موظف بالأميرية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور، مدعوم بمقطع فيديو وصور، جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من تعدي قائد مركبة «توك توك» عليه، وتحطيم زجاج سيارته عمدًا؛ إثر خلاف بينهما حول أولوية المرور بأحد شوارع القاهرة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 22 من أكتوبر الجاري، تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغًا من صاحب الحساب، وهو موظف مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا، أفاد فيه بتضرره من قائد مركبة «توك توك»؛ لقيامه بإحداث تلفيات عمدًا بسيارته، بسبب خلافات بينهما حول أولوية المرور أثناء سيرهما بأحد شوارع دائرة القسم.

وأمكن تحديد وضبط مركبة «التوك توك» الظاهرة في مقطع الفيديو، وقائدها وقت ارتكاب الواقعة، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المرج.

وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلافات ذاتها.

وجرى التحفظ على مركبة «التوك توك»، واتُخذت الإجراءات القانونية.