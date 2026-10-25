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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محامية والد سند ضحية الصفع: القضية لسه مستمرة وتصالح الأب والأم في اتهامات متبادلة أخرى

والدة الطفل سند
والدة الطفل سند
ندى سويفى

قالت الدكتورة إيمان جمال الشريف محامية والد الطفل سند "صاحب فيديو تعدي والدته عليه بالصفع" أن قضية ضرب الطفل مازالت قائمة وقيد التحقيقات ولم يقم محمود الشناوي والد الطفل بالتنازل عن حق ابنه نهائيا.

تفاصيل جديدة بقضية الطفل سند

وأوضحت أن والد الطفل ووالدته كان بينهما اتهامات متبادلة حيث اتهمها محمود الشناوي بالتعدي عليه فيما اتهمته والدة الطفل بالتشهير بها وتصويرها في الشارع حيث أنه عندما توجه لقسم شرطة الهرم لاستلام الطفل فوجئ بها تخرج به بعد اخلاء سبيلها بكفالة وترفض تسليمه له ما دفعه لتصويرها لإثبات خروجها بالطفل ورفضها تسليمه له بناء على توصية المجلس القومي للأمومة والطفولة ثم علم أنها حررت محضر ضده تتهمه فيه بالتشهير وتصويرها في الشارع فتم التحفظ عليه و عرضه في اليوم التالي على النيابة المختصة ما اضطره للتنازل عن اتهامه لها بالتعدي عليه وتنازلت هي أيضا عن محضرها ضده بالتشهير.

وأكد محمود الشناوي ما جاء على لسان دفاعه بأنه مازال متمسكا بحق ابنه وحمايته مما يتعرض له وأن القضية مازالت قيد التحقيقات أمام الجهات المختصة من بينها المجلس القومي للأمومة والطفولة ونجدة الطفل ونيابة الطفل.

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