قرار عاجل في محاكمة 96 متهما بخلية الموسكي

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 96 متهما، في القضية رقم 3928 لسنة 2026 جنايات الموسكى، لجلسة 16 ديسمبر المقبل.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2025 وحى 17 فبراير 2026، المتهمون من الأول وحتى الحادى والثلاثون تولوا قيادة جماعة إرهابية، التى أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الثاني والثلاثين وحتى السابع والثمانين لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الثامن والثمانين وحتى الأخير تهمة مشاركة جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من الأول وحتى الـ87 تهمة تمويل الإرهاب، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل المعلومات ونقل الرسائل المتطرفة، وقام برصد أماكن تمهيدا لاستهدافها.