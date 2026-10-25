من بينهم 3 أطفال.. إصابة 6 أشخاص إثر تصادم ملاكي وميكروباص بطلخا في الدقهلية

أصيب 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال، بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص أمام قرية كفر الطويلة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص أمام قرية كفر الطويلة بمركز طلخا، ووجود عدد من المصابين.



وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل المصابين.

وتبين إصابة كل من:

نورا محمد عوض، 40 عاما ، مقيمة بشرنقاش التابعة لمركز طلخا، باشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعي بفروة الرأس ونور محمد يوسف، 19 عاما ، مقيمة بكفر الشيخ عطية التابعة لمركز شربين، بكدمات وسحجات بالوجه وعمر مهاب الشربيني، 10 أعوام ، مصاب بكدمات بالجسم والوجه.وياسر سليمان كما اصيب إسماعيل، 32 عاما ، مقيم بميت عنتر التابعة لمركز طلخا، باشتباه نزيف داخلي بالصدر وجرح قطعي بالرأس طوله نحو 5 سم ومريم مهاب شكري، 13 عاما ، مقيمة بطلخا، باشتباه نزيف بالمخ.

داليا مهاب شكري، 10 سنوات، مقيمة بطلخا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.