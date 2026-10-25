قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الاستثمار: نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال العام المالي 2025-2026
جوليان ألفاريز يعتذر لجماهير أتلتيكو مدريد بسبب تصريحاته خلال كأس العالم
الطقس غدًا في مصر.. أمطار رعدية تصل إلى السيول وانخفاض الحرارة
وزير الخارجية ومدير الطاقة الذرية يبحثان التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية
رسمياً.. الزمالك وبيراميدز على رأس مجموعات دوري أبطال أفريقيا
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهاراً وفرص لسقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة
زلزالان بقوة 5.2 و5.7 ريختر يضربان أفغانستان والصين
لميس الحديدي: البورصة عاشت يومًا داميًا وخسائرها تحاوزت الـ 170 مليار جنيه
احتجاجات كبيرة.. عشرات الآلاف من الحريديم يحتشدون في إسرائيل تحت راية التوراة
عدادات كودية وبطاقات تموينية موقوفة.. برلماني يتحدث عن معاناة المتصالحين على مخالفات البناء
رانيا يعقوب تكشف كواليس وقف التداول بالبورصة.. وخسائر السوق تتجاوز 171 مليار جنيه
عمرو أديب: تحذيرات بريطانية من تهديدات أمنية محتملة ومخاوف من تصاعد التوتر مع روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

من بينهم 3 أطفال.. إصابة 6 أشخاص إثر تصادم ملاكي وميكروباص بطلخا في الدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه
همت الحسيني

أصيب 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال، بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص أمام قرية كفر الطويلة التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وتم  نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي العلاج اللازم.
وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص أمام قرية كفر الطويلة بمركز طلخا، ووجود عدد من المصابين.


وعلى الفور، انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل المصابين.

وتبين إصابة كل من:
نورا محمد عوض، 40 عاما ، مقيمة بشرنقاش التابعة لمركز طلخا، باشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعي بفروة الرأس ونور محمد يوسف، 19 عاما ، مقيمة بكفر الشيخ عطية التابعة لمركز شربين، بكدمات وسحجات بالوجه وعمر مهاب الشربيني، 10 أعوام ، مصاب بكدمات بالجسم والوجه.وياسر سليمان  كما اصيب إسماعيل، 32 عاما ، مقيم بميت عنتر التابعة لمركز طلخا، باشتباه نزيف داخلي بالصدر وجرح قطعي بالرأس طوله نحو 5 سم ومريم مهاب شكري، 13 عاما ، مقيمة بطلخا، باشتباه نزيف بالمخ.
داليا مهاب شكري، 10 سنوات، مقيمة بطلخا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
تم  نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الدقهلية طلخا ضباط مركز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

سعر الذهب

الجرام يتخطى الـ7000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 24 بعد قفزة الدولار

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الإنترنت الأرضي

الـ 100 جيجا بـ 150 جنيها.. بدء تنفيذ توجيهات الحكومة بمضاعفة الإنترنت الأرضي

سعر الدولار

سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم

حالة الطقس اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026.. أمطار رعدية وشبورة كثيفة

منخفض جوي ومفاجآت في الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الأيام المقبلة؟

ترشيحاتنا

بى واى دى أتو 8 إم جيلي كول راي

تختار إيه؟.. بى واى دى أتو 8 أم جيلي كول راي 2027

لينوفو تطرح حاسوبها المكتبي الجديد IdeaCentre Tower

بمواصفات مُتطورة وسعر أرخص.. لينوفو تطرح حاسوبها الجديد IdeaCentre Tower

سيات ليون موديل 2027

سيات ليون 2027 تباع بهذه المواصفات

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

فيديو

فيروس شاموندا

فيروس البقر يصل إلى البشر في أوروبا.. ما قصة شاموندا.. وهل نحن أمام وباء جديد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد