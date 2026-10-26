مواعيد قطار العاصمة 2026.. آخر رحلة وزمن التقاطر مساء

تبدأ رحلات القطار الكهربائي الخفيف LRT، المعروف باسم قطار العاصمة، من محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة في الساعة السادسة صباحًا، وفقًا للمواعيد الواردة، بينما تنطلق آخر الرحلات الأساسية في الساعة 11:20 مساءً، مع وجود رحلة إضافية في الساعة 11:40 مساءً تصل إلى محطة بدر قرابة منتصف الليل، وتختلف مواعيد الانطلاق بحسب يوم التشغيل ومحطة المغادرة، فيما يصل زمن التقاطر خلال بعض الفترات المسائية إلى نحو 20 دقيقة.

وتحظى مواعيد قطار العاصمة 2026 باهتمام الركاب الراغبين في التنقل بين محطة عدلي منصور والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان، خاصة مع استمرار الرحلات حتى ساعات متأخرة من المساء، وتبرز أهمية معرفة مواعيد أول وآخر قطار، إلى جانب الفواصل الزمنية بين الرحلات، لتسهيل التخطيط اليومي للانتقال إلى الوجهات المختلفة والعودة منها.

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ما مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT؟

تبدأ رحلات القطار الكهربائي الخفيف من محطة عدلي منصور ومحطة مدينة الفنون والثقافة في تمام الساعة السادسة صباحًا، بحسب المواعيد الواردة، وتستمر الخدمة خلال اليوم مع اختلاف مواعيد بعض الرحلات وفقًا لأيام الأسبوع ومحطات الانطلاق.

وتنطلق آخر الرحلات الأساسية في الساعة 11:20 مساءً، كما تتضمن مواعيد الفترة المسائية رحلة إضافية في الساعة 11:40 مساءً، تصل إلى محطة بدر قرابة منتصف الليل، وهو ما يتيح للركاب الاستفادة من الرحلات المتأخرة عند التخطيط للتنقل خلال المساء.

وتتطلب الاستفادة من هذه المواعيد الانتباه إلى يوم السفر ومحطة المغادرة، لأن جدول التشغيل يوم الجمعة يختلف في بعض التفاصيل عن جدول يوم السبت، لا سيما فيما يتعلق بموعد أول رحلة من محطة مدينة الفنون والثقافة وموعد آخر قطار.

ما مواعيد قطار العاصمة يوم الجمعة 2026؟

يبدأ تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT يوم الجمعة في الساعة السادسة صباحًا من محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة، وفقًا للجدول المذكور، بينما تغادر آخر رحلة في الساعة 11:20 مساءً.

ويبلغ متوسط زمن التقاطر بين القطارات نحو 20 دقيقة خلال معظم ساعات التشغيل يوم الجمعة، بحسب المواعيد المنشورة، بما يشمل فترات من التشغيل المسائي، وهو ما يساعد الركاب على تقدير وقت الانتظار قبل استقلال القطار.

وتهم هذه المواعيد المسافرين الذين يعتمدون على القطار الكهربائي الخفيف في تنقلاتهم يوم الجمعة، إذ تتيح لهم معرفة موعد بدء الخدمة وموعد آخر رحلة متاحة وفقًا للجدول الوارد، مع أهمية التأكد من توقيت الرحلة المرتبطة بمحطة الوصول المقصودة.

متى ينطلق أول قطار من عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة يوم السبت؟

تختلف بداية التشغيل يوم السبت بين محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة، إذ تنطلق أولى الرحلات من محطة عدلي منصور في الساعة السادسة صباحًا، بينما تبدأ أول رحلة من محطة مدينة الفنون والثقافة في الساعة السادسة وخمس دقائق صباحًا.

وتستمر الرحلات يوم السبت حتى الساعة 11:40 مساءً، وفقًا للمواعيد الواردة، على أن يصل آخر قطار إلى محطة بدر قرابة منتصف الليل، ويُعد الانتباه إلى اختلاف توقيت أول رحلة بين المحطتين أمرًا مهمًا للركاب الذين يخططون للتحرك في بداية اليوم.

أما خلال الفترة المسائية، فيصل زمن التقاطر إلى نحو 20 دقيقة بعد الساعة التاسعة مساءً، بدلًا من 30 دقيقة، وفقًا للجدول المذكور، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار عند تحديد موعد التحرك أو العودة في الساعات المتأخرة.

ما موعد آخر قطار من العاصمة الإدارية إلى محطة عدلي منصور؟

تتوقف معرفة موعد آخر قطار على يوم التشغيل ومحطة المغادرة، إذ تشير المواعيد الواردة إلى أن آخر الرحلات الأساسية تنطلق في الساعة 11:20 مساءً، بينما تتضمن الفترة المسائية رحلة إضافية في الساعة 11:40 مساءً تصل إلى محطة بدر قرابة منتصف الليل.

وفي يوم الجمعة، تغادر آخر رحلة وفق الجدول المذكور في الساعة 11:20 مساءً، بينما تستمر الرحلات يوم السبت حتى الساعة 11:40 مساءً، مع وصول آخر قطار إلى محطة بدر قرابة منتصف الليل.

ولذلك، يحتاج الراكب إلى التمييز بين موعد آخر رحلة أساسية وموعد الرحلة الإضافية، مع مراعاة محطة المغادرة والوجهة التي يرغب في الوصول إليها، حتى لا يعتمد على توقيت لا يتناسب مع خط سيره.

كم تبلغ مدة انتظار قطارات LRT بعد الساعة التاسعة مساءً؟

يبلغ زمن التقاطر بين قطارات القطار الكهربائي الخفيف خلال الفترة المسائية، بعد الساعة التاسعة مساءً، نحو 20 دقيقة بدلًا من 30 دقيقة، وفقًا للمواعيد الواردة، بما يوفر فواصل زمنية أقصر بين بعض الرحلات مقارنة بالفاصل السابق المذكور.

ويصل متوسط زمن التقاطر إلى نحو 20 دقيقة خلال معظم ساعات التشغيل يوم الجمعة، بحسب الجدول المنشور، بينما يرد في مواعيد يوم السبت أن زمن التقاطر بعد الساعة التاسعة مساءً يبلغ نحو 20 دقيقة بدلًا من 30 دقيقة.

وتساعد معرفة زمن التقاطر الركاب على تقدير وقت الانتظار في المحطة، خاصة عند التنقل في المساء أو التخطيط للعودة بعد انتهاء الارتباطات اليومية، كما تبرز أهمية مراجعة موعد الرحلة وفقًا ليوم التشغيل ومحطة الانطلاق.

لماذا يهتم الركاب بمواعيد قطار العاصمة 2026؟

ترتبط أهمية مواعيد القطار الكهربائي الخفيف LRT بكونه وسيلة نقل تربط محطة عدلي منصور بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان، مع امتداد ساعات التشغيل إلى الفترة المسائية لتسهيل تنقل الركاب.

وتساعد معرفة مواعيد أول وآخر رحلة على تنظيم التنقلات اليومية، سواء للمتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة أو العائدين منها، كما تتيح معرفة زمن التقاطر تقدير فترة الانتظار المتوقعة بين القطارات.

ومع اختلاف بعض مواعيد التشغيل بين الجمعة والسبت، يصبح تحديد يوم الرحلة ومحطة المغادرة جزءًا أساسيًا من التخطيط للتنقل، لا سيما في الساعات المتأخرة من المساء، عندما يكون موعد آخر قطار عاملًا مهمًا في تحديد توقيت العودة.

وبناءً على المواعيد الواردة، تبدأ الرحلات في السادسة صباحًا من محطتي عدلي منصور ومدينة الفنون والثقافة، مع اختلاف موعد أول رحلة يوم السبت من محطة مدينة الفنون والثقافة إلى السادسة وخمس دقائق صباحًا، بينما تصل الرحلات المتأخرة في بعض الجداول إلى محطة بدر قرابة منتصف الليل، ويبلغ زمن التقاطر المسائي نحو 20 دقيقة في الفترات المحددة.