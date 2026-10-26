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غارات جوية تستهدف تجمعات ميليشيا الحوثي ومنصات إطلاق صواريخ على حدود الضالع وإب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارات جوية تستهدف تجمعات ميليشيا الحوثي ومنصات إطلاق صواريخ على حدود الضالع وإب

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام يمينة، بشن غارات جوية استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي ومنصات لإطلاق الصواريخ في منطقتي الحشا وسوق الليل، على الحدود بين محافظتي الضالع وإب في اليمن.

ولم تتضح حتى الآن الجهة التي نفذت الغارات، كما لم ترد معلومات مؤكدة بشأن حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها.

وأمس، أكد العقيد ماجد عبد الله النزيلي المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن القوات تواصل أعمالها الهجومية ضمن عملية "فجر اليمن"، حيث نفذت خلال الساعات ال24 الماضية (753) عملية استهداف دقيقة ومباشرة ضد القدرات العسكرية للفصائل اليمنية .

وقال النزيلي في بيان: طالت الاستهدافات مراكز قيادة وسيطرة ميدانية متقدمة، وهيئات حاكمة، وتحصينات، ومصادر نيران، وتجمعات، وتعزيزات المليشيا ووسائل حركتها وإمدادها؛ ما أسهم في تعطيل الدفع بقواتها للمعركة، وإسناد أعمال الإغارة والاقتحام والمناورة لقواتنا في مختلف المحاور.

كما أسفرت العمليات عن تحييد نحو (218) من عناصر المليشيا وقياداتها الميدانية، وتدمير وإعطاب (78) عربة وآلية ووسيلة عسكرية وقطعة سلاح ثقيل ومتوسط بحسب البيان اليمني .

وأتم: كما تواصل قواتنا تطوير الهجوم بإرادة قتالية عالية، وضرب قدرة المليشيا على الحشد وإعادة التنظيم، مع مراعاة حصر الاستهداف على الأهداف العسكرية المشروعة واتخاذ الاحتياطات الواجبة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

غارات جوية ميليشيا الحوثي تجمعات لميليشيا الحوثي الحشا وسوق الليل محافظتي الضالع وإب اليمن

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