حريق يلتهم أتوبيس ركاب في قنا.. مشاهد أولية للحادث

شهدت قرية المحروسة بمحافظة قنا، نشوب حريق في أتوبيس ركاب، في واقعة وثقتها مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تصاعد ألسنة اللهب بشكل كثيف من الأتوبيس خلال ساعات الليل.

وأظهرت الصور المتداولة اشتعال النيران بصورة كبيرة في الأتوبيس، مع تصاعد الأدخنة في محيط الحادث، فيما ظهر عدد من الأشخاص بالقرب من موقع الحريق، وسط حالة من الترقب لمتابعة تطورات الواقعة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المشاهد الأولى للحريق، التي وثقت حجم النيران المشتعلة، في انتظار اتضاح ملابسات الحادث وأسبابه.

ولم تتوافر حتى الآن معلومات مؤكدة بشأن أسباب اندلاع الحريق أو وقوع إصابات أو خسائر بشرية، كما لم تتضح بعد تفاصيل الخسائر المادية الناجمة عنه.