خريطة برامجية جديدة على النهار Life

تستعد شبكة تليفزيون النهار لإطلاق قناتها الجديدة «النهار Life» في شكلها الجديد، بدءًا من السبت المقبل 31 أكتوبر، بخريطة برامجية متنوعة تستهدف تقديم محتوى اجتماعي وترفيهي بروح شبابية مرحة، تجمع بين برامج المنوعات والمحتوى الخدمي والدراما الكلاسيكية وبرامج النوستالجيا.

وتبدأ القناة انطلاقتها ببرنامجي «النهار بالليل»، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة، و«دماغ رجالة»، الذي يقدمه الفنان والإعلامي مراد مكرم، على أن يُعرض البرنامجان ثلاثة أيام أسبوعيًا خلال الفترة المسائية، مع تقديم حلقة مشتركة تجمعهما في نهاية كل أسبوع.

وتضم الخريطة البرامجية للقناة، خلال فترتها الرئيسية، البرنامج الحواري المنوع «إلا خمسة»، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، إلى جانب برنامج «قصة من نور»، الذي تقدمه نورهان الشيخ.

وتقدم «النهار Life» محتوى متنوعًا يجمع بين الترفيه والقضايا الاجتماعية والخدمات بأساليب مبتكرة، إلى جانب استعادة أجواء الدراما الكلاسيكية والنوستالجيا، بما يمنح القناة طابعًا مختلفًا ضمن شبكة تليفزيون النهار.

ومن المقرر استقبال القناة عبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 11747، باستقطاب رأسي (V)، فيما بدأت بالفعل بث التنويهات التشويقية على شاشتها على مدار 24 ساعة، تمهيدًا لانطلاقتها الجديدة.