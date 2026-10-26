أم ترعى 3 أطفال مصابين بضمور في المخ: بشيلهم لوحدي ليل ونهار

قال الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، خلال فقرة إنسانية خاصة من برنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة، إننا نلتقي اليوم بنموذج آخر لأم ضربت أروع الأمثلة في الصبر والإيمان والرضا بقضاء الله أمام محنة كبيرة عاشتها وما زالت تعاني منها.

وأشار الليثي إلى أنه في حياتنا اليومية كلنا نشتكي من ضغوط الحياة وأعبائها، لكننا اليوم أمام قصة ستجعل كل واحد منا يعيد ترتيب حساباته ويقول "الحمد لله" من داخل قلبه.

وأضاف: "نحن أمام أم تجسد معنى الوتد والصبر والإيمان بقضاء الله، تحمل وحدها حملًا لا يستطيع أي بشر أن يتحمله. ربنا اختبرها واختارها لرحلة شاقة جدًا، تسهر وتعاني وتكافح وهي ترعى 3 أطفال يعانون من ضمور في المخ. تخيلوا حجم المسؤولية والضغوط والأعباء أمام قلة الحيلة".

وتابع: "ولهذا كتبت لنا رسالة على صفحة البرنامج كلها وجع وأمل لكي نسمع حكايتها ونساعدها.. معنا في الاستوديو السيدة دعاء وأولادها الثلاثة محمد وفريد وحياة".

وكشفت السيدة دعاء، خلال حديثها المؤثر، تفاصيل معاناتها قائلة:"أولادي الثلاثة مولودون بضمور في المخ، لا يمشون ولا يتكلمون بشكل طبيعي، وأنا من يوم ما عرفت وأنا راضية بقضاء ربنا، لكنها رحلة صعبة جدًا".

وأضافت الأم باكية:"بشيلهم لوحدي ليل ونهار، وزوجي أرزاقي ومريض ، وظروفنا المادية صعبة وبنام ساعتين وأصحى أشيل ده وأغير لده وأأكل ده، وجوزي على قد حاله ومفيش حد بيساعدني"، وذهبت للعديد من الاطباء واجمعوا ان الحالة صعبة وستظل الحالة علي ما هي عليه ، ونحن لسنا أقارب أنا وزوجي

وتابعت:"أكتر حاجة بتوجعني لما ابني يبصلي وعاوز حاجة ومش قادرة أفهمه، كل اللي نفسي فيه علاج يريحهم وبامبرز ولبن يكفيهم" ومبلغ شهري ثابت

وأكدت:"أنا أمهم وأبوهم وكل حاجة ليهم في الدنيا، وعمري ما مليت، وبطلب من ربنا بس يقويني وأفضل جنبهم".

وخلال الفقرة، روت السيدة دعاء تفاصيل مأساتها وكيف اكتشفت إصابة أبنائها الثلاثة بضمور المخ منذ الولادة وأعمار أطفالها ومعاناتها اليومية في رعايتهم وعدم قدرتهم على المشي أو الكلام بشكل طبيعي، وكيف واجهت صدمة معرفة مرضهم، وحالة زوجها المادية وظروف عمله ورحلة علاجهم على يد الأطباء وهل هناك أمل في شفائهم وكيف تتدبر مصاريفهم واحتياجاتهم اليومية بمفردها دون مساعدة، وما هو أكثر شيء تحتاجه لأطفالها ولا تستطيع توفيره.

من جانبه، شهدت الحلقة مداخلة مع الدكتور عبد الله المصري، المدير الإداري لمؤسسة خيرية، والذي أعلن عن تقديم مساعدة شهرية بقيمة 1500 جنيه للأسرة دعمًا لها في مواجهة أعباء الحياة وعلاج الأطفال.