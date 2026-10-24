محافظ قنا: منتدى مصر 2026 منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل الدولة

أكد محافظ قنا الدكتور مصطفى سليم الببلاوي، أن منتدى مصر 2026 يمثل منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى والأفكار حول مستقبل الدولة المصرية ويتيح الفرصة لاستعراض ما تحقق من مشروعات وإنجازات إلى جانب مناقشة التحديات الراهنة وطرح المقترحات التي تسهم في دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك في تصريح لمحافظ قنا، خلال مشاركته في الحفل الختامي لأعمال منتدى مصر 2026 والذي شهده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة عدد من المسئولين والشخصيات العامة والشباب، حيث تم استعرض أبرز جهود الدولة المصرية في مسيرة التنمية والبناء وما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات خلال السنوات الماضية.

‏وأوضح الببلاوي أن ما شهده المنتدى من عروض ومناقشات يعكس أهمية التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة والعمل على ترجمة الأفكار والتوصيات إلى خطوات تنفيذية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزز فرص الاستثمار وتدعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما ينعكس إيجابيا على حياة المواطنين في مختلف المحافظات.

‏وأشار محافظ قنا إلى أن الحفل الختامي تضمن استعراض أبرز مخرجات المنتدى وما تحقق من إنجازات في قطاعات متعددة وفي مقدمتها البنية الأساسية والطاقة والخدمات العامة فضلا عن عرض قصص نجاح لشباب مصريين في مجالات مختلفة.

‏وأضاف أن محافظة قنا تواصل العمل في إطار توجهات الدولة نحو دعم خطط التنمية الشاملة وتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى تلك المرحلة مؤكدا أهمية الاستفادة من مخرجات المنتدى في تعزيز جهود التنمية بالمحافظة ومواصلة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويلبي احتياجات المواطنين.