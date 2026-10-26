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تفحم أتوبيس على الطريق الصحراوي بقنا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفحم أتوبيس على الطريق الصحراوي بقنا

الأتوبيس المحترق
الأتوبيس المحترق
يوسف رجب

شهد طريق قنا الصحراوي الغربي أمام قرية المحروسة، التابعة لمركز قنا، اندلاع حريق داخل أتوبيس ركاب، ما أسفر عن تفحمه بالكامل، دون وقوع أي إصابات بين الركاب.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد نشوب حريق داخل أتوبيس على الطريق الصحراوي الغربى أمام قرية المحروسة، دون وقوع أي إصابات بين الركاب.
 

وانتقلت الجهات المختصة إلى موقع الحادث، للتعامل مع النيران وتأمين المنطقة المحيطة، مع التأكد من سلامة الركاب وعدم تعرض أي منهم للإصابة.

وأسفر الحريق عن تفحم الأتوبيس، دون وقوع خسائر بشرية، فيما يجري الوقوف على الأسباب التي أدت إلى اندلاع النيران، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث، وتحديد أسباب اندلاع الحريق.



قنا اندلاع حريق قرية المحروسة الطريق الصحراوي الغربى أسباب اندلاع الحريق أخبار قنا

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