مفيدة شيحة تراهن على الكوميديا.. ماذا تحضر لجمهورها؟

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة عن تقديم تجربة جديدة ومختلفة في برنامجها «النهار بالليل»، من خلال فقرة «الكلام على إيه؟»، التي تخوض خلالها تجربة الستاند أب كوميدي بأسلوب خفيف، مؤكدة أنها قررت تحدي نفسها والخروج عن الأشكال التقليدية التي اعتادت تقديمها على مدار مشوارها الإعلامي.

أتحدى نفسي بتجربة الستاند أب كوميدي في «النهار بالليل»

وأضافت مفيدة شيحة، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «الصورة»، المذاع عبر قناة النهار، أن الإعلامي مراد مكرم سيشاركها تقديم الفقرات خلال الحلقات المشتركة بينهما، موضحة أن التعاون بينهما يتضمن تبادل الظهور في برنامجيهما مرتين شهريًا.

وأوضحت أن مراد مكرم سيشارك معها في مختلف فقرات «النهار بالليل»، بما فيها فقرة «الكلام على إيه؟»، التي تقدم موضوعات متنوعة في قالب كوميدي خفيف، يجمع بين الترفيه والتفاعل مع الجمهور.

وتحدثت مفيدة شيحة عن فقرة «أصحاب من إمتى؟»، التي تسلط الضوء على بدايات الصداقة بين الأشخاص، واللحظات التي تتحول فيها العلاقات العادية إلى صداقات قوية، من خلال استعراض المواقف والحكايات التي تجمع الأصدقاء، وكيف تبدأ هذه العلاقات وتتطور بمرور الوقت.

وأكدت الإعلامية مفيدة شيحة أنها تستعد لتقديم محتوى مختلف في «النهار بالليل»، يجمع بين الفقرات الكوميدية والألعاب والمواقف التفاعلية، في إطار يسعى إلى تقديم تجربة ترفيهية جديدة للمشاهدين.

واختتمت مفيدة شيحة حديثها بدعوة الجمهور إلى متابعة البرنامج، الذي يُعرض أيام السبت والأحد والثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قناة النهار.