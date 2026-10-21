إعلامي: بيراميدز ماشي زي القطر السريع.. والأهلي لم يستعد مستواه المعهود رغم التحسن

أكد الإعلامي محمد شبانة أن فريق بيراميدز يقدم مستويات مميزة خلال الموسم الحالي، بعدما واصل انتصاراته في الدوري المصري، مشيرًا إلى أن الأهلي لم يستعد مستواه المعهود حتى الآن، رغم التحسن من مباراة إلى أخرى.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "بيراميدز الموسم الحالي ماشي زي القطار السريع، وحقق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 4-1، وهو الفوز السابع على التوالي، ويتصدر جدول ترتيب الدوري المصري بفارق 5 نقاط عن الأهلي، الذي لعب مباراة أقل".

وأضاف: "بيراميدز الموسم الحالي مركز على الدوري المصري، وعامل حسابه للأهلي جدًا".

وتابع: "الأهلي لسه مستواه ما رجعش زي الأول، لكنه بيتحسن من مباراة لأخرى".