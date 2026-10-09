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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أرقام قياسية.. زمن رحلات القطار السريع وموعد التشغيل النهائي

القطار السريع
القطار السريع
حسام الفقي

يواصل مشروع القطار الكهربائي السريع «الخط الأول: السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح» تقديم نموذج فريد في تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل في مصر، حيث تلعب شبكة القطارات السريعة دوراً استراتيجياً كشريان حيوي لربط موانئ البحر الأحمر بالبحر المتوسط، فضلاً عن دعم جهود التنمية العمرانية والسياحية والصناعية وتسهيل حركة تداول البضائع وتنقلات الركاب بصورة آمنة ومستدامة.

ويستعرض موقع صدي البلد، ​ تفاصيل المسافات وأزمنة السفر القياسية التي يوفرها المشروع بين المدن والمحافظات المختلفة، والتي تساهم بشكل مباشر في توفير الوقت والجهد وإحداث نقلة نوعية كبرى في وسائل النقل الجماعي الأخضر، وجاءت أزمنة الرحلات كالتالي:
​• القاهرة – الإسكندرية: ساعة و25 دقيقة فقط.
• الإسكندرية – مطروح: ساعة و15 دقيقة فقط.
• السخنة – الإسكندرية: ساعتان و5 دقائق.
• السخنة – العلمين: ساعتان و25 دقيقة.
• السخنة – مطروح: 3 ساعات و15 دقائق.


​ويعكس هذا التطور الضخم حرص الدولة على إرساء منظومة نقل متطورة تواكب أحدث المعايير العالمية وتلبي تطلعات المواطنين في التنقل السريع والمريح بين مختلف أقاليم الجمهورية.
 

عدد محطات الخط الأول للقطار السريع
ويضم الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع 21 محطة، إلى جانب مركز للتحكم والسيطرة، وتشمل منظومة التشغيل 15 قطار سريع و34 قطار إقليمي، بالإضافة إلى 14 جرار لنقل البضائع.

موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع
ومن المقرر أن يكتمل التشغيل الفعلي للقطار الكهربائي السريع بوجود الركاب عقب انتهاء فترة الاختبارات التقنية وتجهيز السكة المكهربة بالكامل وتأمين المسارات.

وتتكون شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها في مصر من 3 خطوط بإجمالي أطوال تصل إلى 2000 كيلومتر.

مشروع القطار الكهربائي السريع قطاع النقل وزارة النقل

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