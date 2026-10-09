النقل تصدر بيانا عاجلا بشأن وجود تضرر في بعض أجزاء أرصفة كوبري الجامعة على النيل

أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا إعلاميا بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تضرر في بعض أجزاء أرصفة كوبري الجامعة على النيل.

وأكدت الهيئة في بيانها على الحقائق التالية:-

. الكوبري تم افتتاحه في ١٦ فبراير ١٩٥٧

. بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بصيانة الكبارى القديمة على نهر النيل وخاصة في نطاق القاهرة الكبرى ( القاهرة والجيزة والقليوبية ) تم نقل تبعيتها من المحافظات الى الهيئة العامة للطرق والكباري للقيام بأعمال رفع الكفاءة والصيانة وفق أعلى درجات الجودة وبشكل دوري لتلك الكباري نظرا لوجود الكوادر الفنية المتخصصة والخبراء والمعدات الحديثة لتنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة المطلوبة.

. وضعت الهيئة العامة للطرق والكباري خطة شاملة جار تنفيذها لصيانة ورفع كفاءة تلك الكباري ومنها كوبري الجامعة.

. الكوبري المشار إليه تمت معاينته بالكامل من خلال اللجان الفنية المتخصصة بالهيئة، في إطار الخطة الشاملة للصيانة الدورية للكباري المقامة على نهر النيل، وأظهر الفحص وجود تآكل في أجزاء صغيرة من طبقة الخرسانة السطحية للرصيف(فتحة صغيرة )، نتيجة تراكمات المياه المتكررة حول فتحات تصريف مياه الأمطار بالأرصفة، والتي سبق تغطيتها بطبقات الرصف خلال أعمال صيانة سابقة وانها غير مؤثرة على سلامة الكوبري.

. تؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري أن الحالة الإنشائية للأرصفة وجميع عناصر الكوبري جيدة بصفة عامة.

. تم تكليف إحدى الشركات المتخصصة بتنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للأرصفة والأسفلت والفواصل والحواجز المعدنية للكوبري بالكامل.

تؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري ان اعمال تنفيذ الخطة الشاملة لصيانة كباري النيل تسيير وفق الجدول الزمنى المخطط ووفق اعلى معايير الجودة بما يساهم في زيادة معدلات السلامة والامان وتسهيل حركة تنقل المواطنين.