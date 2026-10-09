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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف وزارة العمل 2026.. توفير 2539 فرصة عمل في 11محافظة وطرق التقديم

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل التي أعلنتها وزارة العمل توفير 2539 فرصة عمل جديدة للشباب في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع 33 شركة من شركات القطاع الخاص، مع إتاحة التقديم للوظائف المعلنة خلال شهر أكتوبر الجاري.

وظائف 

وتستهدف فرص العمل الجديدة دعم تشغيل الشباب وإتاحة وظائف في تخصصات متنوعة تتناسب مع احتياجات الشركات ومؤهلات المتقدمين، في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مناسبة للراغبين في الالتحاق بسوق العمل.

وفي السياق نفسه، أتاحت مديرية العمل بمحافظة السويس عددا من الوظائف الشاغرة في تخصصات مختلفة، مع إمكانية التقديم والتواصل من خلال الشركات المعلنة عن الوظائف أو عبر قنوات التواصل المتاحة لدى مديريات العمل ووزارة العمل.

ما المحافظات المتاح بها وظائف وزارة العمل 2026؟

تتوزع فرص العمل التي أعلنت عنها وزارة العمل على 11 محافظة، تشمل القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية وبني سويف وبورسعيد والوادي الجديد والمنوفية والمنيا وقنا والسويس.

وتتنوع الوظائف المطروحة وفقا لاحتياجات كل شركة وطبيعة النشاط الذي تعمل فيه، بما يمنح الشباب فرصة البحث عن وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية ومهاراتهم المهنية.

وتأتي هذه الفرص ضمن نشرة التوظيف الدورية التي تصدرها وزارة العمل بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص، بهدف ربط الباحثين عن العمل باحتياجات الشركات، ودعم جهود توفير فرص تشغيل جديدة في مختلف المحافظات.

وظائف 

وظائف شاغرة في محافظة السويس

أعلنت مديرية العمل بمحافظة السويس عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة أمام الشباب في تخصصات متنوعة، ضمن جهود توفير فرص عمل جديدة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

وتتيح المديرية للراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف الاستفسار عن الفرص المتاحة وإجراءات التقديم من خلال قنوات التواصل المعتمدة، أو التواصل مباشرة مع الشركات صاحبة الوظائف وفقا للتفاصيل المنشورة.

ولم يتضمن النص المعلن تفاصيل محددة بشأن المسميات الوظيفية أو أعداد المطلوبين لكل وظيفة أو الرواتب المقررة في السويس، لذلك ينصح المتقدمون بالرجوع إلى الإعلان الرسمي الصادر عن المديرية للتعرف على الشروط والتخصصات المطلوبة قبل التقديم.

وزارة العمل تدعو الشباب للاستفادة من برامج التدريب المهني

دعت وزارة العمل الشباب إلى الاستفادة من برامج التدريب المهني التي توفرها، باعتبارها إحدى الوسائل المهمة لتأهيل الباحثين عن العمل وإكسابهم المهارات اللازمة للالتحاق بالوظائف المطلوبة في سوق العمل داخل مصر وخارجها.

وتعمل الوزارة على تطوير البرامج التدريبية وربطها باحتياجات أصحاب الأعمال، بما يساعد المتدربين على اكتساب الخبرات العملية المطلوبة في مختلف المهن والتخصصات، ويعزز فرص حصولهم على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم.

كما يسهم التدريب المهني في مساعدة الشباب على تطوير مهاراتهم والاستعداد لمتطلبات الوظائف الحديثة، بما يفتح أمامهم مسارات جديدة للتقدم الوظيفي واكتساب الخبرات.

وظائف 

التعاون مع القطاع الخاص لدعم فرص التشغيل

يمثل التعاون بين وزارة العمل وشركات القطاع الخاص أحد المسارات الرئيسية لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، من خلال تحديد احتياجات الشركات من العمالة وربطها بالباحثين عن الوظائف في المحافظات المختلفة.

وتساعد نشرات التوظيف الدورية على إتاحة معلومات عن الفرص المتوفرة، وتسهيل وصول الشباب إلى الشركات التي تبحث عن موظفين وعمال في تخصصات متنوعة.

وتواصل وزارة العمل جهودها لدعم التشغيل والتدريب المهني، مع أهمية متابعة الإعلانات الرسمية لمعرفة أحدث الوظائف المتاحة وشروط التقديم ومواعيد استقبال الطلبات.

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