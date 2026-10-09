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في 11 محافظة.. «العمل» تعلن طرح 2539 فرصة وظيفة بـ 33 شركة بالقطاع الخاص
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في 11 محافظة.. «العمل» تعلن طرح 2539 فرصة وظيفة بـ 33 شركة بالقطاع الخاص

طرح 2539 فرصة وظيفة بـ 33 شركة بالقطاع الخاص
طرح 2539 فرصة وظيفة بـ 33 شركة بالقطاع الخاص

طرحت وزارة العمل، اليوم الجمعة، 2539 فرصة عمل جديدة وفرتها 33 شركة من شركات القطاع الخاص في 11 محافظة، ضمن نشرة التوظيف الدورية التي تصدرها الوزارة "إصدار سبتمبر "،للتقديم عليها خلال شهر أكتوبر الجاري ،وذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع فرص التشغيل، ودعم الشباب الباحثين عن عمل، وربط الكفاءات والمهارات باحتياجات سوق العمل، بما يفتح آفاقًا جديدة أمامهم نحو العمل اللائق والاستقرار وبناء المستقبل.

وتتوزع فرص العمل الجديدة على محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والشرقية، وبني سويف، وبورسعيد، والوادي الجديد، والمنوفية، والمنيا، وقنا، والسويس، بما يعكس استمرار جهود وزارة العمل في توسيع نطاق إتاحة فرص التشغيل، والتعاون مع شركات القطاع الخاص لتوفير وظائف متنوعة تتناسب مع احتياجات المنشآت وقدرات الشباب.

-الوزير يدعو الشباب للاستفادة من منظومة التدريب المهني التي تؤهلهم لسوق العمل في الداخل والخارج وفقًا للمهن المطلوبة


 

وأكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة تواصل التحرك على مسارات متوازية لزيادة فرص التشغيل، والتوسع في التعاون مع القطاع الخاص، وتطوير منظومة التدريب المهني، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة، ويعزز فرص الشباب في الحصول على وظائف لائقة ومستقرة. ودعا الوزير الشباب إلى سرعة الاطلاع على الفرص المعلنة والتقدم للوظائف المناسبة لمؤهلاتهم وقدراتهم، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة في مجالي التشغيل والتدريب.

ووجّه الوزير مديريات العمل بالمحافظات المعنية بالاستمرار في متابعة تنفيذ فرص العمل المعلنة، والتأكد من جديتها، ومتابعة إجراءات التقديم والتعيين، والتيسير على الشباب الراغبين في الالتحاق بها، والتحقق من التزام الشركات بالضوابط القانونية المقررة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وصون الحقوق القانونية للعاملين... وشدد على أن دور الوزارة لا يقتصر على الإعلان عن الوظائف، وإنما يمتد إلى متابعة التنفيذ على أرض الواقع، بما يضمن تحويل الفرص المعلنة إلى فرص عمل حقيقية.

وفي رسالة إلى الشباب، دعا وزير العمل إلى الاستفادة من منظومة التدريب المهني التي توفرها الوزارة، باعتبارها إحدى الأدوات الرئيسية للتأهيل لسوق العمل في الداخل والخارج، من خلال التدريب على المهن والتخصصات التي يحتاجها سوق العمل فعليًا...وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير برامجها التدريبية وربطها باحتياجات أصحاب الأعمال، بما يساعد الشباب على اكتساب المهارات العملية اللازمة، ويزيد من فرص حصولهم على وظائف مناسبة، ويفتح أمامهم مسارات جديدة للعمل والتقدم المهني.

وأشار الوزير إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في جهود التشغيل، باعتبار الشركات وأصحاب الأعمال شركاء رئيسيين في توفير فرص العمل وتحريك عجلة الإنتاج، مؤكدًا استمرار الوزارة في العمل على تحقيق التوافق بين احتياجات المنشآت وقدرات الشباب، وتعزيز الاستقرار في علاقات العمل، بما يحقق مصالح طرفي العملية الإنتاجية ويدعم الاقتصاد الوطني.

ويمكن للراغبين في التقدم إلى الوظائف المعلنة التواصل مع الشركات صاحبة فرص العمل، أو التوجه إلى مديريات العمل بالمحافظات، أو الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، وفقًا لإجراءات التقديم الخاصة بكل فرصة، مع متابعة التفاصيل والبيانات المنشورة عبر القنوات الرسمية لوزارة العمل.

وتأتي نشرة التوظيف الأسبوعية ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوسيع قاعدة التشغيل، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، والتكامل بين التدريب والتوظيف، بما يسهم في إعداد الشباب لسوق العمل، والاستجابة لاحتياجات المنشآت، وتحويل فرص التشغيل المتاحة إلى مسارات حقيقية نحو العمل اللائق والاستقرار.

للاطلاع على تفاصيل النشرة من خلال الرابط التالي:

https://www.facebook.com/share/p/19u8mpWFY8/


 

وزارة العمل 2539 فرصة عمل جديدة نشرة التوظيف الدورية احتياجات سوق العمل شركات القطاع الخاص

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