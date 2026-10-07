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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

راتب 70 ألف جنيه .. فرص عمل للشباب المصري في إسبانيا | رابط تقديم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في خطوة جديدة لفتح أبواب العمل أمام الشباب المصري في الخارج، أعلنت وزارة العمل عن توفير 100 فرصة عمل جديدة للعمالة الزراعية الموسمية في إسبانيا، وذلك في إطار التحركات الرامية إلى توفير فرص عمل لائقة للمصريين بالخارج، وفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية المؤهلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر والجانب الإسباني.

وتأتي هذه الفرص استجابة لطلبات منظمات القطاع الزراعي في إسبانيا، التي أبدت رغبتها في الاستعانة بعمالة مصرية مؤهلة للعمل في المجال الزراعي، بما يعكس استمرار التعاون بين البلدين في ملف العمالة الموسمية، ويفتح المجال أمام الشباب الراغبين في خوض تجربة العمل بالخارج بصورة رسمية ومنظمة.
 

100 فرصة عمل في القطاع الزراعي بإسبانيا

وأوضحت وزارة العمل أن الفرص الجديدة تستهدف 100 عامل زراعي، على أن يكون المتقدم قد أتم 18 عامًا على الأقل، دون اشتراط إتقان لغة أجنبية كشرط أساسي للقبول.

ويمنح عدم اشتراط اللغة فرصة أكبر للراغبين في التقديم، خاصة الشباب الذين يمتلكون خبرة أو قدرة على العمل في المجال الزراعي، لكنهم لا يجيدون لغة أجنبية بشكل كافٍ، وهو ما يجعل الإعلان فرصة مناسبة لشريحة واسعة من العمالة المصرية الراغبة في السفر والعمل بالخارج.

وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تأتي ضمن جهودها المستمرة لتوفير وظائف رسمية وآمنة للمصريين في الخارج، مع العمل على ضمان حصول العمال على حقوقهم والتزام جهات العمل بالشروط المتفق عليها.

راتب 1200 يورو وسكن وتذاكر سفر

ولا تقتصر المزايا التي أعلنت عنها الوزارة على توفير فرصة العمل والسفر، وإنما تتضمن حزمة من المزايا المادية والعينية للعمال المقبولين.

وبحسب الإعلان، يحصل العامل على الحد الأدنى للأجور المقرر بقيمة 1200 يورو شهريًا، إلى جانب التزام صاحب العمل في إسبانيا بتوفير سكن ملائم ومناسب للعمال طوال فترة العمل.

كما يتحمل صاحب العمل تكاليف تذاكر الطيران ذهابًا وإيابًا، وهو ما يقلل من الأعباء المالية التي قد يتحملها العامل قبل السفر، ويجعل الفرصة أكثر جذبًا للراغبين في العمل بالمجال الزراعي في إسبانيا.

وتأتي هذه المزايا في إطار توجه وزارة العمل نحو توفير فرص عمل بالخارج بصورة أكثر تنظيمًا، بحيث لا تقتصر الاستفادة على الحصول على الوظيفة فقط، وإنما تشمل أيضًا ضمان مجموعة من الحقوق والمزايا الأساسية للعامل.

التقديم إلكترونيًا لمدة 3 أيام فقط

ودعت وزارة العمل الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص إلى سرعة التقديم، خاصة أن فترة استقبال الطلبات محدودة.

وأعلنت الوزارة أن التقديم يبدأ اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، ويستمر لمدة 3 أيام فقط حتى الخميس 8 أكتوبر 2026، على أن يتم التقديم إلكترونيًا من خلال تسجيل البيانات المطلوبة ورفع السيرة الذاتية عبر المنصة الرسمية المخصصة لفرص العمل بالخارج.

ويمكن للراغبين في التقديم الدخول إلى الرابط الرسمي لوزارة العمل:
منصة التقديم الرسمية لفرص العمل بالخارج

فرصة جديدة للشباب الراغب في العمل بالخارج

وتعكس هذه الخطوة توجهًا متزايدًا نحو فتح قنوات رسمية أمام العمالة المصرية للوصول إلى أسواق العمل الخارجية، خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى عمالة موسمية، ومن بينها القطاع الزراعي.

ومع وجود راتب شهري محدد، وسكن يوفره صاحب العمل، بالإضافة إلى تحمل تكاليف تذاكر السفر، تمثل الفرص المعلنة فرصة مهمة أمام العمالة المصرية الراغبة في اكتساب خبرة جديدة والعمل في السوق الإسبانية.

وفي ظل الإقبال المستمر من الشباب على فرص العمل بالخارج، تظل سرعة متابعة الإعلانات الرسمية والتأكد من استيفاء الشروط والتقديم خلال المواعيد المحددة هي الخطوة الأهم أمام الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص، خاصة أن باب التقديم لهذه الدفعة لن يظل مفتوحًا سوى لثلاثة أيام.

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