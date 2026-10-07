سكن مجاني و1200 يورو شهرياً.. رابط التقديم على وظائف إسبانيا وآخر موعد

أعلنت وزارة العمل المصرية عن توفير 100 فرصة عمل موسمية في القطاع الزراعي بإسبانيا، مع فترة تقديم تنتهي يوم الخميس 8 أكتوبر 2026.

تأتى هذه الخطوة بتنسيق مباشر بين قطاعي التشغيل والعلاقات الدولية بالوزارة، لتقديم نموذج مستدام لحماية حقوق العمالة بالخارج.

فرص لـ 100 عامل زراعي

أوضحت الوزارة أن الفرص المتاحة تستهدف تشغيل 100 عامل زراعي ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاما، كما أن إتقان اللغة الأجنبية ليس شرطا أساسيا للقبول، مما يتيح الفرصة لأكبر عدد من العمال الراغبين في العمل بالخارج للاستفادة من هذه الفرصة المتميزة.

يأتي في إطار الجهود المستمرة لفتح الأسواق الخارجية أمام الكوادر المصرية، بتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري بالخارج وضمان حقوقهم.

التقديم متاح لمدة 72 ساعة فقط

وشددت الوزارة على أن استقبال الطلبات يستمر على مدار 3 أيام متواصلة، بدأت من أمس الثلاثاء 6 أكتوبر وتغلق بنهاية غدا الخميس 8 أكتوبر 2026.

ويتم التقديم حصريا عبر رفع البيانات والسيرة الذاتية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة

شروط وظائف في إسبانيا

1- لا يقل السن عن 18 سنة

2- ليس شرطاً اتقان اللغة الإسبانية

مميزات الوظيفة

تطبيق الحد الأدنى للأجور هناك بقيمة 1200 جنيه لكل عامل شهرياً

التزام صاحب العمل بتوفير سكن مناسب للعمال

صاحب العمل يتحمل كافة تكاليف تذاكر الطيران ذهابا وإيابا

طريقة التقديم على وظائف إسبانيا

وزير العمل أعلن أن التقديم أونلاين عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل المصرية، حيث يتم تسجيل البيانات بدقة ورفع السيرة الذاتية على الموقع

كما أن الموعد المتاح للتقديم على وظائف إسبانيا يكون من اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر وحتى الثلاثاء 8 أكتوبر.

رابط التقديم على وظائف إسبانيا



ادخل على موقع وزارة العمل المصرية وارفع الـ CV وادخل بياناتك .. اضغط هنا

وينبغي للراغبين في الاستفادة من الفرصة سرعة التسجيل خلال فترة التقديم المحددة، خاصة أن باب التقديم يغلق يوم الخميس 8 أكتوبر 2026.

كيفية التقديم على وظائف إسبانيا 2026

ويتم التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل، حيث يتعين على الراغب في الحصول على الوظيفة تسجيل بياناته ورفع السيرة الذاتية وفق الإجراءات الموضحة على المنصة