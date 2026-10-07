وظائف إسبانيا 2026.. 100 فرصة عمل براتب 1200 يورو| إليك رابط التقديم

أعلنت وزارة العمل عن فتح باب التقديم أمام الراغبين في الحصول على وظائف موسمية بالقطاع الزراعي في إسبانيا، ضمن مجموعة جديدة من فرص العمل المتاحة للعمالة المصرية بالخارج.

وتشمل الدفعة الجديدة 100 فرصة عمل في المجال الزراعي، مع توفير عدد من المزايا للعمال المقبولين، من بينها راتب يصل إلى 1200 يورو شهريًا، بالإضافة إلى السكن وتذاكر السفر، وفقًا لما أعلنته الوزارة.

تفاصيل الوظائف الزراعية في إسبانيا

وأوضح وزير العمل حسن رداد أن إتاحة الوظائف الجديدة جاءت بالتنسيق بين الإدارة المركزية للتشغيل والإدارة المركزية للعلاقات الدولية، استجابة لاحتياجات الجانب الإسباني وعدد من منظمات القطاع الزراعي التي طلبت الاستعانة بعمالة مصرية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه وزارة العمل نحو التوسع في التعاون مع أسواق العمل الخارجية، وفتح مسارات جديدة أمام العمالة المصرية الراغبة في خوض تجربة العمل خارج البلاد.

كما تستهدف الوزارة الاستفادة من احتياجات الأسواق الدولية من العمالة، مع التأكيد على توفير فرص عمل تتضمن حقوقًا ومزايا واضحة للعاملين.

شروط التقديم على وظائف إسبانيا

وحددت وزارة العمل عددًا من الشروط للراغبين في التقدم للوظائف الزراعية الموسمية، يأتي في مقدمتها ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

ولا يشترط الإعلان إجادة لغة أجنبية للتقدم، ما يتيح المجال أمام الراغبين في العمل بالقطاع الزراعي ممن تتوافر لديهم القدرة والخبرة اللازمة لأداء المهام المطلوبة.

ويُعد عدم اشتراط اللغة من النقاط المهمة في الإعلان، خاصة بالنسبة للباحثين عن فرص للعمل خارج مصر ممن لا يمتلكون مهارات لغوية متقدمة.

راتب وظائف إسبانيا والمزايا

ويحصل العامل المقبول على راتب يبلغ نحو 1200 يورو شهريًا، وفقًا للحد الأدنى للأجور المطبق في إطار الفرص المعلنة.

وتشمل المزايا التي يحصل عليها العامل خلال فترة عمله توفير سكن مناسب من جانب صاحب العمل، إلى جانب تحمل تكلفة تذاكر الطيران ذهابًا وعودة.

وتساعد هذه المزايا في تقليل الأعباء المالية التي يتحملها العامل عند الانتقال إلى إسبانيا، خاصة فيما يتعلق بتكاليف الإقامة والسفر.

رابط التقديم على وظائف إسبانيا 2026

ويتم استقبال طلبات الراغبين في شغل الوظائف إلكترونيًا من خلال المنصة الرسمية التابعة لوزارة العمل، على أن يلتزم المتقدم بالمدة المحددة لاستقبال الطلبات.

ويمكن للراغبين في التسجيل ورفع السيرة الذاتية الدخول إلى بوابة التوظيف الرسمية من خلال الرابط التالي:

التقديم على وظائف إسبانيا 2026 عبر وزارة العمل

ويجب التأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ورفع السيرة الذاتية، ثم مراجعة الطلب قبل إرساله، خاصة أن باب التسجيل متاح لفترة محدودة.

خطة جديدة لدعم التشغيل

وفي ملف متصل، وجه وزير العمل بسرعة استكمال الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تم إطلاقها خلال احتفالات عيد العمال الماضي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد الوزير أهمية أن تتضمن الخطة جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ محاور الاستراتيجية، وتحويل أهدافها إلى برامج وإجراءات عملية يمكن متابعة نتائجها وقياس مدى تنفيذها.

كما شدد على ضرورة ارتباط الخطة برؤية مصر 2030 والاستراتيجيات والسياسات الوطنية الخاصة بالتشغيل.