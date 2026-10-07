طقس الأربعاء.. أمطار متفرقة ورياح نشطة ودرجات حرارة متفاوتة| تفاصيل

تشهد البلاد اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، أجواء خريفية متفاوتة الحرارة بين مناطق الجمهورية، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع فرص لسقوط أمطار على عدد من المناطق ونشاط ملحوظ في حركة الرياح.

وتكون الأجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، وحارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين تشتد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة مع حلول الليل، ليسود طقس معتدل في بدايته يميل إلى البرودة خلال الساعات الأخيرة من الليل وفي الصباح الباكر.

فرص سقوط الأمطار اليوم

وتتزايد فرص سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، على أن تكون على فترات متباعدة خلال اليوم.

كما تتوافر فرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة على أجزاء من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ووسط الصعيد، بالإضافة إلى مناطق من جنوب سيناء والصحراء الغربية، وحلايب وشلاتين.

ولا تستبعد توقعات الأرصاد امتداد فرص الأمطار بصورة ضعيفة إلى بعض المناطق المتفرقة من القاهرة الكبرى.

رياح نشطة وانخفاض الحرارة ليلًا

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على معظم أنحاء الجمهورية، بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساهم في تحسين الإحساس بالطقس، خاصة خلال ساعات الليل.

ويظهر الفرق في درجات الحرارة بين شمال البلاد وجنوبها بشكل واضح، حيث تسجل القاهرة الكبرى 30 درجة مئوية للعظمى و19 درجة للصغرى، بينما تصل العظمى في الإسكندرية إلى 28 درجة والصغرى إلى 19 درجة.

وفي جنوب البلاد، ترتفع درجات الحرارة لتصل إلى 37 درجة مئوية في أسوان، بينما تسجل 36 درجة في كل من الأقصر والوادي الجديد وأبو سمبل، وتصل إلى 35 درجة في مرسى حميرة وأبْرق.

وتدعو توقعات الطقس إلى مراعاة التغير الملحوظ في درجات الحرارة بين فترات النهار والليل، خاصة مع انخفاض الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر.