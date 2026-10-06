100 وظيفة بـ 1200 يورو.. طريقة التقديم على وظائف إسبانيا والشروط

بعد إعلان وزير العمل عن وظائف خالية في إسبانيا للعمال الزراعيين المصريين، يبحث الكثير عن طريقة التقديم على الوظائف والشروط المطلوبة للقبول وآخر موعد للتقديم .

وقد أعلت وزير العمل حسن رداد إنه تم توفير 100 فرصة عمل جديدة للعمالة الزراعية الموسمية بالقطاع الزراعي في إسبانيا، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية للتشغيل والإدارة المركزية للعلاقات الدولية وتلبية لطلبات الجانب الإسباني ورغبة منظمات القطاع الزراعي في استقدام عمالة مصرية مؤهلة.

شروط وظائف في إسبانيا

1- لا يقل السن عن 18 سنة

2- ليس شرطاً اتقان اللغة الإسبانية

مميزات الوظيفة

تطبيق الحد الأدنى للأجور هناك بقيمة 1200 جنيه لكل عامل شهرياً

التزام صاحب العمل بتوفير سكن مناسب للعمال

صاحب العمل يتحمل كافة تكاليف تذاكر الطيران ذهابا وإيابا

طريقة التقديم على وظائف إسبانيا

وزير العمل أعلن أن التقديم أونلاين عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل المصرية، حيث يتم تسجيل البيانات بدقة ورفع السيرة الذاتية على الموقع

كما أن الموعد المتاح للتقديم على وظائف إسبانيا يكون من اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر وحتى الثلاثاء 8 أكتوبر.

رابط التقديم على وظائف إسبانيا



ادخل على موقع وزارة العمل المصرية وارفع الـ CV وادخل بياناتك .. اضغط هنا

وينبغي للراغبين في الاستفادة من الفرصة سرعة التسجيل خلال فترة التقديم المحددة، خاصة أن باب التقديم يغلق يوم الخميس 8 أكتوبر 2026.

فرص لـ 100 عامل زراعي

أوضحت الوزارة أن الفرص المتاحة تستهدف تشغيل 100 عامل زراعي ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاما، كما أن إتقان اللغة الأجنبية ليس شرطا أساسيا للقبول، مما يتيح الفرصة لأكبر عدد من العمال الراغبين في العمل بالخارج للاستفادة من هذه الفرصة المتميزة.

يأتي في إطار الجهود المستمرة لفتح الأسواق الخارجية أمام الكوادر المصرية، بتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري بالخارج وضمان حقوقهم.