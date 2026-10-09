السيسي يلتقي ملك ماليزيا ورئيس وزرائها غدًا ويشهدان توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي

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يلتقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، غدا /السبت/ مع الملك السلطان إبراهيم، ملك ماليزيا، بحضور رئيس وزراء ماليزيا أنور ابراهيم.

ويحضر الرئيس السيسي - عقب المباحثات - مأدبة غداء يقيمها ملك ماليزيا على شرف السيد الرئيس.

وعقب ذلك؛ يلتقي الرئيس السيسي مع أنور ابراهيم رئيس وزراء ماليزيا.

ويشهدا عقب المباحثات التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات .

ثم يعقد الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا مؤتمرا صحفيا مشتركا لعرض نتائج المباحثات.

وكان الرئيس السيسي قد وصل اليوم إلى ماليزيا في مستهل زيارة دولة ضمن جولته الآسيوية.

ومن المقرر أن يعقد اليوم الجمعة اجتماع على المستوى الوزاري يشارك فيه وزراء الخارجية والاستثمار والصناعة من البلدين.