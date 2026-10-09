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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعرف على برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى ماليزيا على مدار يومين

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قسم الأخبار

كشف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، برنامج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى ماليزيا، حيث يشمل البرنامج، اليوم الجمعة 9 أكتوبر، وصول الرئيس بسلامة الله، ويوجد اجتماع على المستوى الوزاري (دون الرئاسي) يشارك فيه وزراء الخارجية والاستثمار والصناعة.

ويتضمن برنامج الرئيس، غدا السبت 10 أكتوبر، مقابلة الرئيس مع السلطان ابراهيم، ملك ماليزيا، ورئيس وزراء ماليزيا أنور ابراهيم سيكون حاضرا.

يلي ذلك غداء يقيمه ملك ماليزيا على شرف الرئيس، ولقاء مع أنور ابراهيم رئيس وزراء ماليزيا.

والتوقيع على مذكرات تفاهم، ثم مؤتمر صحفي للرئيس ورئيس وزراء ماليزيا.

السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية زيارة الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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