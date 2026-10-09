تعرف على برنامج زيارة الرئيس السيسي إلى ماليزيا على مدار يومين

كشف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، برنامج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى ماليزيا، حيث يشمل البرنامج، اليوم الجمعة 9 أكتوبر، وصول الرئيس بسلامة الله، ويوجد اجتماع على المستوى الوزاري (دون الرئاسي) يشارك فيه وزراء الخارجية والاستثمار والصناعة.

ويتضمن برنامج الرئيس، غدا السبت 10 أكتوبر، مقابلة الرئيس مع السلطان ابراهيم، ملك ماليزيا، ورئيس وزراء ماليزيا أنور ابراهيم سيكون حاضرا.

يلي ذلك غداء يقيمه ملك ماليزيا على شرف الرئيس، ولقاء مع أنور ابراهيم رئيس وزراء ماليزيا.

والتوقيع على مذكرات تفاهم، ثم مؤتمر صحفي للرئيس ورئيس وزراء ماليزيا.