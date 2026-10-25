رسائل مسيئة للسمعة .. القبض على طالبة هددت زميلتها في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام إحدى الفتيات بالتعدى على أخرى والإساءة لسمعتها بكفر الشيخ.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان كفر الشيخ) وبسؤالها أقرت أنه بتاريخ 21 أكتوبر قامت طالبة بالتعدى عليها بالسب والضرب بالأيدى محدثة ً إصابتها بخدوش بالوجه عقب إنتهاء اليوم الدراسى وذلك لخلافات بينهما حول المزاح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية آنذاك، فقامت عقب ذلك بتداول بعض الرسائل والمنشورات عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمنت الإساءة لسمعتها والتشهير بها.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقها (طالبة - مقيمة بذات الدائرة) وضبط بحوزتها (هاتف محمول "تبين إحتوائه على دلائل تؤكد إرتكابها الواقعة")، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لخلافات سابقة بينهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



