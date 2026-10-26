هنا جودة تتوج بذهبية بطولة أفريقيا لتنس الطاولة

توجت هنا جودة، بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة في منافسات فردي السيدات، بالبطولة التي تستضيفها مدينة طنجة المغربية خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر الجاري.

وحصلت جودة على اللقب بعد الفوز على دينا مشرف بنتيجة 4-1 في المباراة النهائية.

وكان الزوجي المصري المكون من دينا مشرف وهنا جودة توج بذهبية منافسات زوجي السيدات، فيما حصد الثنائي هند فتحي وفريدة بدوي الميدالية البرونزية.

وتوج الثنائي المصري محمد البيلي ويوسف عبدالعزيز، بذهبية زوجي الرجال، بينما حصل الثنائي محمود حلمي وبدر مصطفى، على الميدالية البرونزية، عقب الوصول إلى نصف النهائي.

كما حصل الثنائي المصري يوسف عبدالعزيز ومريم الهضيبي، على الميدالية الذهبية في منافسات الزوجي المختلط.

ويأتي ذلك في إطار مشاركة المنتخب المصري في البطولة القارية، والتي شهدت تتويج منتخبي مصر للرجال والسيدات بلقبي منافسات الفرق، بعدما فاز منتخب السيدات على نظيره التونسي بنتيجة 3–0 في المباراة النهائية، فيما حسم منتخب الرجال اللقب عقب فوزه على المنتخب الجزائري بنتيجة 3–2.

ويرأس بعثة المنتخب الوطني في البطولة الكابتن أشرف عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، فيما يضم الجهاز الفني الكابتن أحمد صالح مديرًا فنيًا، والكابتن مجدي سلامة والكابتن هشام إسماعيل مدربين.

وتضم قائمة منتخب مصر للرجال كلًا من: عمر عصر، ويوسف عبد العزيز، وبدر مصطفى، ومحمود أشرف حلمي، ومحمد البيلي.

بينما تضم قائمة منتخب السيدات كلًا من: دينا مشرف، وهنا جودة، ومريم الهضيبي، وهند فتحي، وفريدة البدوي.