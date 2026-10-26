بيلاروسيا تحث مواطنيها على تجنب السفر غير الضروري إلى 6 دول أوروبية

حثت بيلاروسيا، الأحد، مواطنيها على تجنب السفر غير الضروري إلى فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وألبانيا وسط احتجاجات على المعاشات التقاعدية والإسكان والتعليم والفساد.

وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية إن الوضع السياسي في العديد من الدول الأوروبية قد "تدهور بشكل حاد"، مشيرة إلى المظاهرات الحاشدة، والاستخدام غير المتناسب المزعوم للقوة من قبل أجهزة إنفاذ القانون، والاعتقالات التعسفية.

وحذرت من أنه يمكن فرض حظر التجول وحالات الطوارئ في البلدان المتضررة، مما قد يؤدي إلى تعطيل وسائل النقل العام والوصول إلى الإنترنت والاتصالات.

وحثت المواطنين البيلاروسيين الموجودين بالفعل في تلك البلدان على توخي الحذر، وتجنب التجمعات الكبيرة ومناطق الاحتجاج، ومتابعة التحديثات من السلطات المحلية والبعثات الدبلوماسية البيلاروسية.

كما نصحت الوزارة مواطنيها بمغادرة البلاد عبر الطرق التجارية المتاحة إذا ساء الوضع أكثر.

وأضاف البيان: "نلفت الانتباه أيضاً إلى احتمال أن تكون المساعدة القنصلية والقانونية أقل سهولة في الحصول عليها نظراً لمحدودية عدد موظفي البعثات الدبلوماسية البيلاروسية في هذه الدول. ونوصي بحفظ بيانات الاتصال في حالات الطوارئ لهذه البعثات مسبقاً".