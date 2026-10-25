أوروبا تنتفض.. عنف جنوني وفوضى في 9 دول خلال احتجاجات السبت.. فيديو

تشهد أوروبا موجة متصاعدة من الغضب الشعبي، حيث خرج الآلاف إلى الشوارع من صربيا إلى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألبانيا وأيرلندا وبلجيكا والبرتغال والتشيك.



وتُؤجّج ارتفاع تكاليف المعيشة، وتزايد الإيجارات، والمخاوف بشأن التعليم، وعدم كفاية الخدمات العامة ومعارضة الحرب، هذه الاحتجاجات، مما يعكس تنوعاً في المظالم التي تعاني منها القارة.

🇮🇹 ITALIA. Caos en Roma‼️ Los alborotadores asaltan el Coliseo, los turistas atrapados en medio huyen en pánico. El símbolo de Italia bajo ataque. Increíble. https://t.co/7vPjrLA8mP — Liliana Franco (@lilianaf523) October 24, 2026

فوضى عارمة في روما



اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في عدة مدن إيطالية، وأظهر مقطع فيديو هجوم مثيرو الشغب على مبنى الكولوسيوم، وهروب السياح المحاصرون مذعورين.

🚨 Clashes erupt during protest march in Rome ▪️ Demonstrators and security forces clash during protest march in Italian capital ▪️ Police use water cannons and tear gas to disperse protesters 🇪🇺 Clashes come amid broader wave of protests over rising cost of living and social issues across Europe https://t.co/27pVp4bG8x — Anadolu English (@anadoluagency) October 24, 2026



وخرج الآلاف إلى الشوارع في ميلانو وروما وتورينو ونابولي وبولونيا وفلورنسا، وقام المتظاهرون برمي الزجاجات والحجارة والألعاب النارية، فيما أعلنت الشرطة الإيطالية في بيان لها أنها ألقت القبض على تسعة أشخاص واحتجزت لفترة وجيزة 371 آخرين خلال احتجاجات شهدتها ثماني مدن يوم السبت.

#إيطاليا 🇮🇹 في مدينة تورينو الإيطالية، اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن اعتقال عدد من المحتجين وإصابة أحدهم، وسط تصاعد التوتر في الشوارع https://t.co/Lm3NzTlHRD — Saif_CH (@saif_SH45) October 24, 2026



وأضاف الشرطة أن من بين المحتجزين الذين نُقلوا إلى مراكز الشرطة، 110 قاصرين.

📹 مشاهد جوية لحشود المتظاهرين في باريس 🔸 قدّرت شرطة باريس عدد المشاركين بنحو 110 آلاف، فيما رفعت أشارت تقارير منظمات عمالية إلى أنها وصلت لنحو 250 ألفا. 🔸 وعلى مستوى فرنسا، أحصت وزارة الداخلية نحو 410 آلاف متظاهر، مقابل تقديرات نقابات عمالية تصل إلى 800 ألف. https://t.co/XO7x9C3zFl — Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 24, 2026



فرنسا



على الرغم من الاحتياطات والحظر والتواجد الأمني ​​المكثف، أدت الاحتجاجات إلى اشتباكات عنيفة في عدة مدن في فرنسا - حيث تم اعتقال حوالي 2400 شخص، بينما أصيب ما يقرب من 1000 من أفراد قوات الأمن، بالإضافة إلى 100 متظاهر في باريس وحدها.

وأظهرت مشاهد جوية الحجم الكبير للمظاهرة الممتدة بين بوابة إيطاليا وبوابة فانسان في العاصمة الفرنسية.

🇫🇷 | Un grupo de vándalos incendió contenedores de basura en Lyon a escasa distancia de zonas residenciales, generando alarma entre los vecinos en medio del fuerte operativo de seguridad desplegado por el Gobierno francés. https://t.co/cqKg1P5II6 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 24, 2026



وبحسب محافظة باريس، بلغ عدد المشاركين 110 آلاف متظاهر، وسط احتجاجات على الأوضاع المعيشية.

ألبانيا.. عنف جنوني



وتظهر مشاهد جنونية في ألبانيا حيث أطلق المتظاهرون وابلاً متواصلاً من الألعاب النارية على الشرطة في مظاهرة جديدة مناهضة للحكومة، ودوت الانفجارات بشكل متواصل بينما غطى الدخان المنطقة.

🇦🇱🚨Breaking: Albanian #police officer set on fire after protesters threw a Molotov cocktail at police. Massive Riots in #Albania ..... https://t.co/4KkNXrlZ01 — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 25, 2026



في أحدث اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين منذ منتصف أكتوبر، تعرّضت مبانٍ حكومية للهجوم، واحتُجز عشرات المتظاهرين، وأشعل محتجون النار في وزارة البيئة في تيرانا.

🚨🇦🇱Breaking: Tensions escalate in #Tirana as ongoing protests continue. Streets filled with smoke, flares, and crowds demanding change. 🇦🇱🚨 Absolute Chaos in #Albania https://t.co/3nPjQ6cdN8 — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 25, 2026



فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، أفادت السلطات بإصابة أكثر من 300 متظاهر وعنصر من الشرطة.

🚨MASSIVE PROTEST ROCKS IRELAND! Huge crowds took to the streets of Dublin! Reports claim that more than 100,000 people gathered to make their voices heard. https://t.co/ZewRgNVuY3 — MAGA PATRIOT (@Free_Maga_X) October 24, 2026

أيرلندا تشتعل



احتجاجات حاشدة تهز دبلن، والاضطرابات الاجتماعية تتجلى في الشوارع. شوارع دبلن تتحول إلى مسرح لمظاهرات ضخمة! تشهد أيرلندا أسابيع من الحراك الاجتماعي القوي، مع احتجاجات على غلاء المعيشة، ومطالب برفع الأجور، ومظاهرات دولية.

وفي يوم الجمعة الماضي أيضاً، شلّ إضراب في القطاع العام العديد من الخدمات، بينما طالبت النقابات بتحسين الرواتب.

📍 Looting hits Barcelona, Spain, as European protest wave spreads 📹 Footage shows computer store being looted on Barcelona’s Balmes Street during unrest in city center https://t.co/176WrP9dIP https://t.co/NhomWi60z7 — Anadolu English (@anadoluagency) October 25, 2026

شغب ونهب في برشلونة



اندلعت مواجهات في وسط مدينة برشلونة، حيث أضرم محتجون ارتدوا ملابس سوداء وغطوا رؤوسهم بقلنسوات النار في حاويات القمامة، وأسقطوا دراجات نارية، وأقاموا حواجز مشتعلة.

🇪🇸 | Una protesta juvenil bajo el lema "Instituts Indignats" derivó en graves disturbios, saqueos a 14 comercios y quema de contenedores en la Plaza Catalunya de Barcelona. Los Mossos d'Esquadra desplegaron antidisturbios. https://t.co/qiE4i9YdAH — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 24, 2026

واستخدمت الشرطة مقذوفات ضد المتظاهرين، فيما امتدت الاحتجاجات إلى الواجهة البحرية، حيث حطّم المحتجون زجاج محطات الحافلات وألحقوا أضراراً بإشارات المرور.

🚨🇪🇸 BREAKING: MASS RIOTING AND LOOTING has broken out in #Barcelona , #Spain , with FIRES being set in the streets https://t.co/1adKzNvcAr — World_Breaking_News03 (@Breaking2003) October 25, 2026



احتجاجات البرتغال



في البرتغال، احتشد آلاف الأشخاص في ساحة روسيو، إحدى أكثر ساحات لشبونة ازدحامًا، كل مساء هذا الأسبوع.

حتى أن بعضهم نصب خيامًا، وأُلقي القبض على 55 شخصًا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، مما أدى إلى مزيد من المظاهرات.

وطالب المتظاهرون، الذين لوّحوا بأعلام تحمل شعارات مثل "Casas para morar" (أي "منازل للعيش فيها")، بوضع حد أقصى لزيادات الإيجار وإلغاء قانون جديد من شأنه تسهيل عمليات الإخلاء، كما رفع أخر لافتة تقول “يحكمنا مجموعة من المهرجون”|.



احتجاجات التشيك

حاول متظاهرون اقتحام مبنى مجلس النواب، الذي يقع في قصر شتيرنبرج في الساحة، بينما يناقش مشروع القانون مساء السبت، وتجمعت حشود كبيرة من الناس خارج المبنى.

🚨🇨🇿 CAOS EN EUROPA ¡ESTALLA PRAGA! FURIOSAS PROTESTAS SACUDEN REPÚBLICA CHECA: MANIFESTANTES INTENTARON IRRUMPIR EN EL PARLAMENTO 🔥 ¡Máxima tensión en el corazón de Europa! Cientos de manifestantes salieron a las calles de Praga para rechazar una polémica reforma del Gobierno que, según sus críticos, amenaza la independencia de los medios públicos. La protesta alcanzó su punto más caliente cuando decenas de personas intentaron ingresar por la fuerza al Parlamento y fueron frenadas por la Policía. En medio de un clima de creciente indignación, el Gobierno avanzó con el proyecto pese al rechazo de la oposición. ¡La tensión política crece y las calles de Praga se convierten en escenario de una nueva batalla por la libertad de prensa! — Argentina Noticias (@argennoti) October 24, 2026



كما احتشد الناس في ساحة مالوسترانسكي ناميستي في براج، الجمعة، احتجاجًا على إلغاء التمويل الحالي للتلفزيون والإذاعة التشيكية.



احتجاجات صربيا



في بلجراد، احتشد نحو 150 ألف شخص في مسيرة مدعومة من الطلاب احتجاجًا على حكومة الرئيس المخضرم ألكسندر فوتشيتش، الذي يواجه اتهامات بالفساد وتقويض المؤسسات الديمقراطية.



مظاهرات بروكسل



بدأت المظاهرات في بروكسل ولييج في بلجيكا سلمياً مساء السبت، لكن التوترات تصاعدت لاحقاً في العاصمة حيث استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل وأقام المتظاهرون حاجزاً.

وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة العامة البلجيكية RTBF، تجمع حوالي 300 شخص في مون ديزار بوسط بروكسل حوالي الظهر، استجابة لدعوات من عدة منظمات، بما في ذلك فرونت دي مير، وإيكول أون لوت، وجونيس أورغانيزي إيه كومباتيف.

واستنكر المتظاهرون ما وصفوه بالعنف المزعوم من جانب الشرطة والإصلاحات التي قامت بها الحكومة الفيدرالية.