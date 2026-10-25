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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيات ليون 2027 تباع بهذه المواصفات

سيات ليون موديل 2027
سيات ليون موديل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سيات ليون موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: سيات ليون موديل 2027 ، وتنتمي ليون لفئة السيارات الهاتشباك .

أبعاد سيات ليون موديل 2027

سيات ليون موديل 2027

تأتى سيارة سيات ليون موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4368 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1456 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2686 مم .

وسائل الأمان بـ سيات ليون موديل 2027

تمتلك سيارة سيات ليون موديل 2027 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

سيات ليون موديل 2027

محرك سيات ليون موديل 2027

تحصل سيارة سيات ليون موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها سرعة قصوي تصل إلي 210 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 458 لتر، وبها عزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 8.8 ثانية.

مواصفات سيات ليون موديل 2027

زودت سيارة سيات ليون موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها تكيف .

سيات ليون موديل 2027

ويوجد بـ سيارة سيات ليون موديل 2027 أيضا، ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

سعر سيات ليون موديل 2027

سيات ليون موديل 2027

سيارة سيات ليون موديل 2027 تتوافر في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 530 ألف جنيه .

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