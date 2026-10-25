سوق السيارات المصري.. مواصفات وأسعار جيتور داشينج 2027 الجديدة

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جيتور داشينج موديل 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: جيتور داشينج موديل 2027، وتنتمي داشينج لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ جيتور داشينج موديل 2027

جيتور داشينج موديل 2027

زودت سيارة جيتور داشينج موديل 2027 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك جيتور داشينج موديل 2027

جيتور داشينج موديل 2027

تحصل سيارة جيتور داشينج موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 57 لتر، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات جيتور داشينج موديل 2027

تحتوي سيارة جيتور داشينج موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

جيتور داشينج موديل 2027

ويوجد بـ سيارة جيتور داشينج موديل 2027 أيضا، كراسي كهربائية، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مقاعد كهربائية، وبها GPS .

سعر جيتور داشينج موديل 2027

جيتور داشينج موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيتور داشينج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 330 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيتور داشينج موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 480 ألف جنيه .