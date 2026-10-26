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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ينعى المنتج والكاتب حسام علوان

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ينعي المنتج والكاتب حسام علوان
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ينعي المنتج والكاتب حسام علوان
أوركيد سامي

ينعي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، ببالغ الحزن والأسى، المنتج والكاتب والباحث السينمائي حسام علوان، الذي رحل عن عالمنا مساء اليوم، عن عمر ناهز ٥٤ عاماً، بعد صراع مع المرض، تاركاً مسيرة ثرية جمعت بين الإنتاج السينمائي والكتابة والنقد والبحث، وأسهم خلالها في دعم تجارب سينمائية متميزة في مصر والعالم العربي.

كان الراحل من الأسماء البارزة في مجال السينما المستقلة، وشارك في إنتاج عدد من الأفلام المهمة، من بينها «حاوي»، و«حار جاف صيفًا»، و«علي معزة وإبراهيم»، و«زهرة الصبار»، و«ستموت في العشرين»، إلى جانب إسهاماته في التدريب ونقل الخبرات إلى الأجيال الجديدة من صناع السينما. كما جمع بين شغفه بالفن والأدب والتراث، وصدر له كتاب «شنطة سفر وحيدة»، الذي عكس جانباً من تجربته الإنسانية واهتمامه بالحكايات والذاكرة.
 

وارتبط حسام علوان بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث شارك عضوًا في لجنة تحكيم مسابقة اسبوع النقاد الدولي خلال دورته التاسعة والثلاثين عام ٢٠١٧.

وقال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «فقدت السينما المصرية والعربية برحيل حسام علوان واحداً من أبنائها المخلصين، الذين آمنوا بقيمة السينما وقدرتها على التعبير عن الإنسان، وأسهموا في تقديم تجارب فنية جادة ومختلفة. لقد جمع الراحل بين المعرفة والشغف والإبداع، وترك أثراً طيباً في نفوس زملائه وكل من عرفه وعمل معه. أتقدم بخالص العزاء إلى أسرته ومحبيه وأصدقائه، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان».

ويتقدم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الراحل وأصدقائه وزملائه في الوسطين السينمائي والثقافي، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.

المنتج والكاتب حسام علوان اخبار الفن نجوم الفن

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