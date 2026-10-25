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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إبراهيم السمان يعلن عروض مسابقة العروض الكبرى بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

إبراهيم السمان
إبراهيم السمان
إعداد : أحمد البهي

أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل دورته الحادية عشرة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر، مشاركة 11 عرضًا مسرحيًا من 6 دول في مسابقاته الثلاث، إلى جانب عرض أون لاين من رومانيا.


وأعلن الدكتور إبراهيم السمان قائمة العروض المشاركة في مسابقة العروض الكبرى، التي تضم أربعة عروض، هي «لا أحد» من السعودية، و«متولي وشفيقة» من مصر، و«Puzzle» من رومانيا، و«المدينة الفاصلة» من قطر.


وأعلنت الفنانة كلوديا حنا قائمة العروض المشاركة في مسابقتي مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية والمونودراما؛ إذ تضم مسابقة مسرح الشارع ثلاثة عروض، هي «خلف الأبواب الموصدة» من العراق، و«بلا أهمية» من مصر، و«قبل طلوع النهار» من مصر.

وتضم مسابقة المونودراما أربعة عروض، هي «لورانس» من الإمارات، و«سما» من مصر، و«الصندوق المبيت» من قطر، و«الكونترباص» من مصر.
ويتضمن البرنامج عرض «Beyond Forgetting» من رومانيا، والمقرر تقديمه عبر الإنترنت، بما يعكس تنوع آليات المشاركة والعروض المقدمة ضمن فعاليات الدورة الجديدة.

يقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة، كما يقام المهرجان برعاية ودعم اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.
وتتولى الفنانة إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان، فيما يتولى المخرج مازن الغرباوي، مؤسس المهرجان ورئيسه، قيادته، وتتولى الدكتورة إنجي البستاوي منصب المدير العام للمهرجان، وتحمل الدورة الحادية عشرة اسم الفنانة القديرة سهير المرشدي، تقديرًا لمسيرتها الفنية وإسهاماتها البارزة في المسرح والدراما المصرية.

إبراهيم السمان اخبار الفن نجوم الفن

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