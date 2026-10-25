ناقد يكشف تفاصيل تصريحات حسين عموتة بشأن حالة اللاعبين وأسباب التغييرات الفنية

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عن تفاصيل مهمة تخص تصريحات حسين عموتة بشأن حالة اللاعبين وأسباب التغييرات الفنية في مباراه الأهلى اليوم ضد كيتارا الأوغندى.

وكتب محمود شوقي ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: الحسين عموته : أشرف داري خرج بسبب شعوره ببعض التعب، ولذلك قررنا اراحته لنحافظ عليه في المباراة المقبلة.

أمنيتي ان نلعب كل مباراة بشكل جيد، مع الأسف في بعض المباريات مثل مباراة القناة ارتكبنا أخطاء ولذلك عانينا، هجوميا خلقنا فرص كثيرة وضيعنا 3 أهداف، لكن من الصعب أن يتقبل العقل أو المشجع أننا استقبلنا هدف ضد القناة من تمريرة الحارس.

وأضاف: مشاركة زيزو في مركز الجناح الأيسر؟ لا شك أن زيزو لاعب مميز وإضافة جيدة في الأهلي، نختار التشكيل على حسب الخصائص، قررنا مشاركة محمد عبد الله في المركز اللي يرتاح فيه حتى لا نشكل عليه ضغط، ولذلك زيزو شارك في مركز الجناح الأيسر.. رجعنا من أوغندا بالفوز ولكن كل مباراة لها أهميتها، كنا مركزين أكثر، ورغم ان الهدف الأول تأكّر لكن توقيته كان مثالي وممتاز في الشوط الأول، السيطرة كانت ميدانية، الحمد لله أننا سجلنا 4 أهداف».

حيث فاز الأهلي فى مباراه اليوم على كيتارا الأوغندي برباعية نظيفة على استاد القاهرة الدولي، ليؤكد تفوقه بعد فوزه ذهاباً في أوغندا بنتيجة 2-1 ويحجز مقعده بنجاح في دور المجموعات من البطوله القارية.