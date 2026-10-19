موتوسيكل مسروق وحشيش.. كواليس سقوط تاجر الكيف في قبضة مباحث مركز طهطا

نجحت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، في ضبط شخص يُدعى «عزام م. أ»، 30 عامًا، مقيم بقرية بنجا، وله معلومات جنائية، وذلك خلال حملة أمنية استهدفت ضبط الخارجين عن القانون ومكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

كواليس ضبط المتهم

بدأت الواقعة حينما وردت معلومات سرية إلى الرائد أحمد البريري، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا، تفيد بحيازة المتهم كمية من المواد المخدرة، وعلى الفور جرى فحص المعلومات والتحري عن صحتها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه.

وعقب التأكد من صحة المعلومات، قاد الرائد أحمد البريري حملة أمنية بمشاركة معاونيه علاء عمران ومصطفى وائل، وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على كمية كبيرة من المواد المخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، بالإضافة إلى دراجة نارية تبين أنها مبلغ بسرقتها.

وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.