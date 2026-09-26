بعد ضبطه بشحنة مخدرات.. مباحث طهطا تنهي نشاط مسجل خطر

في ضربة أمنية حاسمة لاستئصال بؤر تجارة السموم، نجحت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طهطا شمال محافظة سوهاج، في إلقاء القبض على عنصر إجرامي من ذوي المعلومات الجنائية، وبحوزته كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر قبل ترويجها على عملائه.

ليلة سقوط المتهم بقبضة المباحث

تعود التفاصيل إلى ورود معلومات سريعة ومكثفة تفيد بقيام المدعو "أحمد. أ. ع" (53 سنة)، المقيم بقرية الشيخ زين الدين، والمسجل خطر لدى الأجهزة الأمنية، بممارسة نشاط إجرامي واسع في تجارة المواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لنشاطه المؤثم.



وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تحركت قوة أمنية مكبرة بقيادة الرائد أحمد البريري، رئيس مباحث مركز شرطة طهطا، وبمعاونة النقيب مصطفى وائل؛ حيث تم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم متلبسًا.

المضبوطات التي عثر عليها

وبالتفتيش، عُثر بحوزة المتهم على كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر المعدة للبيع والتوزيع، ومبلغ مالي من حصيلة المبيعات غير المشروعة، هاتف محمول يُستخدم في التواصل مع زبائنه وعملائه.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة والتحفظ على المضبوطات، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.