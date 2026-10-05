مخدرات وسلاح وفلوس.. كواليس سقوط «التوهامي» في قبضة مباحث مركز طهطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة طهطا، بحوزته كمية كبيرة من جوهر الحشيش، وأقراص مخدرة، وبندقية خرطوش، ومبلغ مالي، في ضربة أمنية جديدة لمواجهة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

كواليس سقوط المتهم

جاء ضبط المتهم عقب تحريات أجراها رجال مباحث مركز شرطة طهطا، تحت إشراف الرائد أحمد البريري، رئيس مباحث المركز، التي كشفت عن نشاط «التوهامي. أ. ع»، 45 سنة، عامل، ومقيم بالخزندارية، بحيازته للمواد المخدرة وسلاح ناري.

وعقب استصدار إذن من جهات التحقيق، تحركت قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهم، وتمكنت من ضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على بندقية خرطوش، وكمية كبيرة من جوهر مخدر الحشيش، وأقراص ترامادول، ومبلغ مالي.

وتم اقتياد المتهم إلى ديوان مركز شرطة طهطا، والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت جهات التحقيق المختصة مباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.